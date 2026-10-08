Haberler Yaşam Haberleri Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek! İki isme gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 08.10.2026 22:29 Son Güncelleme: 09.10.2026 00:30

Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek! İki isme gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiası üzerine gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı talimatı verildi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek! İki isme gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında sosyal medya uyarısı yapmıştı.

Başsavcılık tarafından dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

İSMAİL SAYMAZ

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmişti.

MURAT AĞIREL

SAYMAZ, AĞIREL VE SEVİNÇ "ŞÜPHELİ" OLARAK İFADE VERECEK

Bu açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon" soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in "şüpheli" sıfatıyla
ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

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ŞABAN SEVİNÇ

İKİ İSME GÖZALTI KARARI

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı talimatı verildi.

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#İSMAİL SAYMAZ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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