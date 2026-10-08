Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek! İki isme gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında sosyal medya uyarısı yapmıştı.

Başsavcılık tarafından dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.