İstanbul’u sağanak vurdu: Sabah trafiği yüzde 85 yoğunluğa ulaştı

Sağanak yağmurun etkili olduğu İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde yüzde 85'e ulaşan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ile Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır seyretti. TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında, otogar hal yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzandı. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerlemek zorunda kaldı. Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görüldü.Trafik yoğunluk verilerine göre kent genelinde yoğunluk her içi kıta için yüzde 85'e kadar ulaştı.