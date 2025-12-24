Haberler Yaşam Haberleri KIDEM TAZMİNATI TABAN ÜCRETİ HESAPLAMA 2026: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:58

KIDEM TAZMİNATI TABAN ÜCRETİ HESAPLAMA 2026: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın alacağı kıdem tazminatı tutarlarını da doğrudan etkileyecek. Yeni yılda geçerli olacak rakamın belirlenmesiyle birlikte, asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet süresi karşılığında hak kazandığı kıdem tazminatı için taban ve tavan tutarlar yeniden hesaplanacak. Konu ile ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklamaya yöneldi. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı, kıdem tazminatı ödemelerinde de değişiklik yarattı. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte, işten ayrılan ya da emekli olan çalışanların alacağı kıdem tazminatı için taban tutar yeniden hesaplanıyor. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.

2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalışan bir kişi, her bir yıl için brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan zam, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda zamlanıyor.

Kıdem tazminatının tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Temmuz ayındaki memur maaşı artışıyla tavan 53.919 TL olmuştu. Kasım ayı memur maaş katsayısı dikkate alındığında, kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 74.155 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Halen 25.808 TL olan kıdem tazminatı,

%27 zamla birlikte 33.030,00

