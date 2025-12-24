KIDEM TAZMİNATI TABAN ÜCRETİ HESAPLAMA 2026: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı, kıdem tazminatı ödemelerinde de değişiklik yarattı. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte, işten ayrılan ya da emekli olan çalışanların alacağı kıdem tazminatı için taban tutar yeniden hesaplanıyor. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak, kaç TL?
Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.
2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.
Asgari ücretle çalışan bir kişi, her bir yıl için brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan zam, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda zamlanıyor.
Kıdem tazminatının tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.