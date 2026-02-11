Metruk binada uyuşturucu imalathanesi bulundu

Avcılar'da 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 katlı metruk binaya operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında metruk binada uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Dün, belirlenen adrese düzenleen operasyonda, binanın birinci katının uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Binada uyuşturucu üretiminde kullanılan dişi hint kenevirlerinin ekili olduğu, bu bitkilerin büyümesi için ısıtma ve aydınlatma düzenekleri oluşturulduğu ortaya çıktı. Operasyonda, imalathane olarak kullanılan binada ekili şekilde bulunan 14 kilo 500 gram ağırlığındaki 19 kök hint keneviri bulunurken, elektrikli soba ve havalandırma gibi düzeneklere de el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.