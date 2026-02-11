Ortak kavgası kanlı bitti: Ortağını gasp edip yaralayan zanlı Gölcük’te yakalandı

İstanbul Çekmeköy ilçesi Güngören Mahallesi'nde meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıkan 2 ortağın birbirleri ile sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Işık, ortağını silah ve bıçakla yaraladı, ardından da orada bırakıp aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Gasp ettiği iddia edilen araç ile Kocaeli Gölcük ilçesine kadar gelen Özcan Işık, Kavaklı sahilinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ORTAĞINI YARALAYIP ARACIYLA KAÇTI

İddiaya göre inşaat işinde ortak oldukları öğrenilen Ercan T (52) ile Özcan Işık (35) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Işık'ın, ortağı Ercan Türk'ü silah ve bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Sağ boynundan silahla, sol omuz ve sol baldırından bıçakla yaralanan Ercan Türk, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli Özcan Işık'ın, yaralıya ait 55 ALZ 83 plakalı aracı alarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.

KAVAKLI MAHALLESİ'NDE KAPANAN ÇEMBER

İstanbul'daki olayın ardından aracın Kocaeli istikametine yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı tedbir aldı. Aracın Kavaklı Mahallesi yönüne girdiğinin belirlenmesi üzerine mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.Şüphelinin aracı Şehit Oktay Gümüş Caddesi üzerinde terk ederek yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Ekiplerin dar alanda yürüttüğü çalışma sonucunda zanlı, eski sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 55 adet fişek ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.