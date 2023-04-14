Polyester Kumaş Nedir, Özellikleri Nelerdir? Polyester Kumaş Likralı Mı, Cilde Zarar Verir Mi?

Polyesterin bir kumaş olduğunu ve bazı özelliklere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kumaş birçok avantajı sağlamasının yanı sıra bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir. Tekstil dünyasında sıklıkla tercih edilse de ham maddesinin taş kömürü ve petrol ürünü olması bazı soru işaretlerine yol açabilir. Ancak "Polyester kumaş terletir mi, zararlı mı?" sorularına yanıt aramadan önce "polyester kumaş nedir"? sorusunu yanıtlamak gerekir. İşte polyester kumaş ile ilgili bilmeniz gerekenler...

POLYESTER KUMAŞ NEDİR?

Polyester, polyester iplikler ya da dokumanın yapıldığı ipliğin hammaddesini ifade eder. Petrol ürünlerden üretilir ve temelde bir tür plastiktir. İlk olarak 1941'de icat edilen polyester 1970'lerde uzun süre ütü yapmadan giyilebilecek bir kumaş olarak tanıtılmaktadır. Polyester kumaştan giysi ve kaplama işlemleri yapılabileceği gibi doğal iplikler ile harmanlanarak da kullanılabilir. Satın alınan kıyafetlerde ürünün içeriği etiket bölümünde belirtilmektedir. Örneğin; %30 polyester %70 pamuktan oluştuğunu gösteren bir etiket karşımıza çıkabilir.

POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Polyester kumaş parlak, kaygan, esnek ve dayanıklıdır.

Yumuşak ve ipeksi bir dokuya sahiptir.

Kolay kırışmaz, ütülendiğinde uzun süre ütüye gerek kalmaz.

Temizliği için makineye atmanız yeterlidir.

Maliyeti düşüktür.

Güve gibi zararlı böcekler zarar vermez.

Küf ve mantar benzeri mikroorganizmalardan etkilenmezler.

Polyester kumaş, sudan etkilenmez, dayanıklı ve temizliği oldukça kolaydır. Ayrıca ütü gerektirmeyen ve görünüm açısından yeniliğini koruyan bir kumaştır. Bu cazip yönleri ile dikkatleri çekse de polyester kumaşın olumsuz özellikleri de bulunur.

POLYESTER KUMAŞ ZARARLI MI?

Sıcak havalarda tercih edilmemesi gereken bir kumaştır. Çünkü terletir ve teri emmez. Hava geçirgenliği sağlamadığı için teninizi yakabilir. Özellikle hassas cilde sahip olanlarda alerji sorunlarına yol açabilir. Statik elektriklenmeye neden olabilir. Ateşe karşı dayanıksız olduğundan kolayca yanabilir. Doğal kumaşlar hem pahalı hem de temizliği ve kurutma işlemleri açısından daha meşakkatli olsa da polyester kumaştan daha çok tercih edilir.

POLYESTER KUMAŞ TERLETİR Mİ?

Polyester gibi sentetik kumaşların ortak sorunu, nefes almamalarıdır. Onu giydiğinizde terli hissedebilir ve rahatsız edici boyutlara ulaşan nem hissine sahip olabilirsiniz. Bunun nedeni ise pamuk benzeri doğal kumaşlara kıyasla polyesterin nem emiliminin yetersiz olmasıdır. Ancak özellikle egzersiz ve günlük giyim için nem emici polyesterler günümüzde yaygın kullanıma sahiptir. Hassas cilde sahip olanlar sentetik kumaşların vücudunda hafif bir tepkimeye neden olduğunu fark edebilirler, ancak karışık kumaşlardan elde edildiğinde bu sorun daha az yaygındır. Ayrıca polyester kumaşlar mont, çanta, bavul ve ayakkabıların yapımında kullanılabilir.

POLYESTER KUMAŞ LİKRALI MI?

Polyester kumaşların her biri esnek değildir. Esneklik söz konusu olması için kumaş üretiminin içinde likraya yer verilmesi gerekir. Aldığınız giysilerin etiketinde kumaşı içinde bir miktar lycra olduğu belirtiliyorsa o ürün esnek ve likralı bir kumaştır.

POLYESTER KUMAŞ FİYATLARI

Polyester kumaşın kalitesine göre fiyatında da farklılıklar bulunur. En maliyetli kumaşlar arasında yer alır. Yaklaşık fiyat aralıkları 10 - 30 TL arasındadır. Ancak pamuk, viskon, yün ile karıştırıldığında fiyatında da artış gözlemlenebilir.

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