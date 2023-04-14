Polyester Kumaş Nedir, Özellikleri Nelerdir? Polyester Kumaş Likralı Mı, Cilde Zarar Verir Mi?

Polyesterin bir kumaş olduğunu ve bazı özelliklere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kumaş birçok avantajı sağlamasının yanı sıra bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir. Tekstil dünyasında sıklıkla tercih edilse de ham maddesinin taş kömürü ve petrol ürünü olması bazı soru işaretlerine yol açabilir. Ancak "Polyester kumaş terletir mi, zararlı mı?" sorularına yanıt aramadan önce "polyester kumaş nedir"? sorusunu yanıtlamak gerekir. İşte polyester kumaş ile ilgili bilmeniz gerekenler...
POLYESTER KUMAŞ NEDİR?
Polyester, polyester iplikler ya da dokumanın yapıldığı ipliğin hammaddesini ifade eder. Petrol ürünlerden üretilir ve temelde bir tür plastiktir. İlk olarak 1941'de icat edilen polyester 1970'lerde uzun süre ütü yapmadan giyilebilecek bir kumaş olarak tanıtılmaktadır. Polyester kumaştan giysi ve kaplama işlemleri yapılabileceği gibi doğal iplikler ile harmanlanarak da kullanılabilir. Satın alınan kıyafetlerde ürünün içeriği etiket bölümünde belirtilmektedir. Örneğin; %30 polyester %70 pamuktan oluştuğunu gösteren bir etiket karşımıza çıkabilir.
POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
POLYESTER KUMAŞ ZARARLI MI?
POLYESTER KUMAŞ TERLETİR Mİ?
Polyester gibi sentetik kumaşların ortak sorunu, nefes almamalarıdır. Onu giydiğinizde terli hissedebilir ve rahatsız edici boyutlara ulaşan nem hissine sahip olabilirsiniz. Bunun nedeni ise pamuk benzeri doğal kumaşlara kıyasla polyesterin nem emiliminin yetersiz olmasıdır. Ancak özellikle egzersiz ve günlük giyim için nem emici polyesterler günümüzde yaygın kullanıma sahiptir. Hassas cilde sahip olanlar sentetik kumaşların vücudunda hafif bir tepkimeye neden olduğunu fark edebilirler, ancak karışık kumaşlardan elde edildiğinde bu sorun daha az yaygındır. Ayrıca polyester kumaşlar mont, çanta, bavul ve ayakkabıların yapımında kullanılabilir.
POLYESTER KUMAŞ LİKRALI MI?
Polyester kumaşların her biri esnek değildir. Esneklik söz konusu olması için kumaş üretiminin içinde likraya yer verilmesi gerekir. Aldığınız giysilerin etiketinde kumaşı içinde bir miktar lycra olduğu belirtiliyorsa o ürün esnek ve likralı bir kumaştır.
POLYESTER KUMAŞ FİYATLARI
Polyester kumaşın kalitesine göre fiyatında da farklılıklar bulunur. En maliyetli kumaşlar arasında yer alır. Yaklaşık fiyat aralıkları 10 - 30 TL arasındadır. Ancak pamuk, viskon, yün ile karıştırıldığında fiyatında da artış gözlemlenebilir.