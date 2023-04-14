Poplin Kumaş Nedir, Özellikleri Nelerdir? Poplin Kumaş Kırışır Mı, Nerelerde Kullanılır?

Poplin kumaş kendine özgü yapısı, ince ve sık dokumasıyla karakterizedir. İpeksi bir görünümün yanı sıra yumuşak dokunuşlu ve oldukça rahattır. Eskiden ipek iplik ile üretilirken son günlerde kumaş merseriz ince penye pamuk ipliklerin dokunması ile poplin kumaşlar elde edilmektedir. Ancak bu haliyle de ipek iplikten üretilen kumaşlara benzer bir yumuşaklık ve ipeksiliğe sahiptir. Peki, poplin kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Poplin kumaş nasıldır? İşte yanıtları…

POPLİN KUMAŞ NEDİR?

Geleneksel anlamda poplin kumaş ince ipek çözgü iplikleri kullanılarak yapılan düz bir dokumayken artık %100 pamuktan üretiliyor, bu onu hafif kılsa da kumaş yine de gücünden bir şey kaybetmiyor. Poplin kumaşın diğer katkı maddeleri ise yün, poliblend, saten, suni ipek, ya da ipektir, ancak temelde poplin kumaş hep aynı kalır. Ev tekstilinde özellikle nevresim takımı yapımı için yaygın olarak kullanılır. Bunun yanı sıra yaz ayları için ideal olan gömlek yapımında da sık kullanılır.

Yaz ayları demişken, bu sıcak havalar için ideal bir şekilde tasarlanmış kumaşlardır. Özellikle %100 pamuk içerikli kumaşların nem ve ter tutma özelliği bulunmaz. Yumuşak tuşesiyle ciltte ferah bir etki yaratır. İnce ve hafif yapıları ile sıcak yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

POPLİN KUMAŞ NASILDIR?

Poplin kumaş her zaman çeşitli kulanım alanı bulunan bir malzemedir. Çok yönlü, ince, parlak yapısı ile öne çıkan poplin kumaş aynı zamanda dayanıklılık ve şıklığın müthiş uyumu ile kadın elbiselerinde popüler bir seçimdir.

POPLİN KUMAŞ KIRIŞIR MI?

Dökümlü, yumuşak tuşeli sık dokunan poplin kumaş, üretime bağlı olarak pamuk, yün, ipek, rayon, polyester ve bu iplerden ortaya çıkan karışımla üretilebilir. İşte tam da bu noktada poplin kumaş kırışır mı sorusuna yanıt aramak gerekir. Çünkü pamuk veya iplik benzeri doğal ürünlerin fazlaca yer adlığı poplin kumaşlar daha çabuk kırışabilir, ancak atkı ya da çözgü ipliklerin aynı çeşit elyaflara yakın numaralardaki iplikler kullanıldığında kolay ütülenebilir bir hal alabilirler.

POPLİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Poplin kumaşın pek çok özelliğinden bahsetmek mümkün. İşte poplin kumaşın özellikleri:

Poplin kumaş %100 ipek, pamuk gibi malzemelerden üretilir.

Sık ve ince dokunuşludur.

Atkı ve çözgüde çok sık kullanılır.

Esnektir ve emici özelliği bulunur.

Kolay lekelenmez.

İnce yapısına rağmen sıcak tutar.

Dayanıklı ve güçlüdür.

Kolay kırışmazlar.

Ağırlık yapmaz ve hafiftir.

Çok yönlü kullanılan kumaş türüdür.

Parlak ve dokunuşu yumuşak bir özelliktedir.

Birçok kıyafetin dikiminde kullanılır.

POPLİN KUMAŞ NERELERDE KULLANILIR?

Benzersiz bir ürün olan poplin kumaş gömleklerden, ceketlere, etek ve pantolonlara kadar birçok giyim için hem rahat hem de oldukça şık bir seçimdir. Ayrıca tshirt, trençkot, abiye elbise, kışlık giysiler; masa örtüsü, çarşaf, nevresim takımlarında kullanılır ve bu özellikleri ile çok yönlü kumaş grubuna girerler. Poplin kumaş hem gündelik hem resmi giysilerde kullanılabileceği gibi ev tekstili ürünlerinde de birbirinden kaliteli ürünlerle karşılaşabilirsiniz.

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