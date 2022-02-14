Rus casuslara 33 yıl hapis

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz 7-8 Ekim tarihlerinde ülkemizde bulunan hem Mossad casuslarına yönelik hem de Rus casusluk hücresine yönelik gerçekleştirdiği ikiz operasyonla iki hücreyi de etkisiz hale getirdi. Ülkemizde bulunan Çeçen muhalifleri hedefine koyan Rus casusluk hücresiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

25 sayfalık hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. Bislan Rasaev'in hücre lideri olduğu tamamı tutuklu 8 kişilik casusluk hücresine, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında 22 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.