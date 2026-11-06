SABAH gündeme getirmişti! Taslak masada gözler Meclis’te: Çifte standart ne zaman bitecek?

TÜRKİYE'DEKİ YASA NEDEN YETERSİZ KALIYOR?

Türkiye'de ise dijital platformlara yönelik cezai yaptırımlar biraz farklı işliyor. Kanunun 32. maddesi uyarınca ceza, ihlalden bir önceki aya ait beyan edilen ticari iletişim geliri üzerinden hesaplanıyor. Ticari iletişim geliri beyanı bulunmayan platformlarda ise formül işlevsiz kalıyor ve yaptırım sabit küçük tutara dönüşüyor. Bu durum, RTÜK kanununun güncellenmesi ve dijitale yayıncılığa entegre bir hale getirilmesi zorunlu kılıyor.

GÖZLER AK PARTİ GRUBUNDA

SABAH'ın, müstehcenlik, çocuk istismarı ve şiddeti özendirme içerikleri ile çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan dijital platformlara yönelik yeni bir düzenlemenin gerekliliğine dikkat çekmesi sonucu RTÜK'ten de beklenen adım geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformlara yeni yaptırımların kapılarını açacak yeni düzenlemeyi AK Parti grubuna gönderdi. Bu düzenleme ile birlikte dijital platformlara yalnızca reklam gelirleri üzerinden ceza uygulanmayacak. Platformlara ihlal durumunda Türkiye'de abonelikler üzerinden elde ettikleri gelirler ceza kesilebilecek.

YERLİ VE MİLLİ MEDYAYA 'DİJİTAL KUŞATMA'

Lisans ücretinden RTÜK payına kadar ağır yasal yükümlülüklere yerli ve milli medya, bir yandan ağır yaptırımlar altında ezilirken bir yandan da dijital telif nedeniyle adeta 'dijital bir kuşatma' altında tutuluyor. Google'ın arama motoru güncellemelerinin özgün haberciliği kısıtlayıp kopya içerikleri öne çıkarması, dijital telif düzenlemesi ihtiyacını bir kez daha hatırlatıyor.

KUŞATMA 'DİJİTAL TELİF YASASI' İLE AŞILACAK

Sabah'ın gündeme getirdiği bu "tehlikeli kuşatma" TBMM'de hazırlanmak olan "dijital telif" yasasıyla yarılacak. Platformlar ve servis sağlayıcılarının "Dijital Telif Kurulu" ile denetlenmesi beklenirken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, "Dijital Telif" yasa taslağı çalışmalarının olgunlaştığını açıklamıştı.

"İnsanların ilgisini çeken içerik üretenlerin, bu üretimlerinden pratik gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Dijital platformlar ve servis sağlayıcıları üretilen içeriklerle milyarlarca lira kazanmalarına rağmen, içerik üreticileri emeklerinin karşılığını alamıyor" vurgusu yapan Elmas, platformlar ve servis sağlayıcıları elde ettiği tüm gelirlerden içerik üreticisinin de yararlanacağı bir sistem kurulacağını anlatmıştı.