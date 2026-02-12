Sokaktaki kurye takibi sahte evrak şebekesini deşifre etti

Sahte belge şebekesinin deşifresi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele polislerinin Fatih'in ara sokaklarında yaptığı teknik takipte bir kuryeyi belirlemesiyle başladı. Şüphelinin, illegal yollarla yurt dışına gitmek isteyen kişilere sahte pasaport ve vize teslimatı yaptığı tespit edildi. Polis, büyük balığa ulaşmak için bu kuryeyi başlangıç noktası olarak belirledi. 28 Ocak'ta geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı. Kuryeden sahte pasaport ve kimlik kartı temin eden 2 kişi, 19 sahte belgeyle birlikte suçüstü yakalandı. Böylece ilk somut deliller elde edildi.

6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINDA 12 GÖZALTI

Yakalanan alıcıların ardından polis, belgeleri getiren asıl kuryenin ikametine baskın yaptı. Bu adres sadece bir ev değil, adeta bir depo çıktı. 134 pasaport ve 41 vize etiketi burada bulundu. Ancak sorgu ve dijital incelemeler derinleştikçe, bu işin tek merkezden değil, İstanbul geneline Beylikdüzü, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Esenyurt'a yayılmış bir şebeke tarafından yürütüldüğü anlaşıldı. Şebekenin ana tedarikçisi ve onunla hareket eden 9 şüpheli daha kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

EV DEĞİL DARPHANE

Operasyonun başından sonuna baskın yapılan adreslerde ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı, farklı ülkelere ait 666 pasaport, 119 kimlik kartı ve ehliyet, 151 vize etiketi. 15 bin pasaport yapımında kullanılan değerli kağıt, 4 bin 100 pasaport dış kapağı, 11 bin 150 iç sayfa ve yüzlerce hologram. Ayrıca lazer kazıma ve markalama cihazları, mor ışık cihazları, kart basım makineleri, gravür ve sıcak baskı makineleri, NFC cihazları ve metal kalıplar.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli süreç devam ediyor.