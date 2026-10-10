Son dakika | Asrın yolsuzluk davasına Ali Nuhoğlu’nun itirafları damga vurdu: Ekrem İmamoğlu’na villalar İSKİ parasıyla alındı

480 MİLYON TL'LİK VİLLALAR İÇİN "HAKEDİŞLERİMİ ALABİLMEK İÇİN VERDİM" BEYANI: Duruşmada, İSKİ'den yapılan ödemelerle alındığı belirtilen ve değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen villaların İmamoğlu İnşaat'a devri de gündeme geldi. Mahkeme başkanının konuya ilişkin soruları üzerine Ali Nuhoğlu, villaları hak edişlerini alabilmek amacıyla devrettiğini mahkeme huzurunda beyan etti.

Ali Nuhoğlu

"GÜLLÜCE TARIM ŞİRKETİ VİLLALAR İÇİN KURULDU: Çapraz sorguda Nuhoğlu etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu belirtti. Çapraz sorgunun başında duruşma savcısı, Nuhoğlu'na Güllüce Tarım Şirketi'nin hangi amaçla kurulduğunu sordu. Nuhoğlu, "Villayı alma amacıyla" dedi. Savcının, "Size bu iki villayı almanızı kim söyledi?" sorusuna Nuhoğlu, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın söylediğini belirtti. Yılmaz'ın kendisine, "Biz burayı İmamoğlu'na almak istiyoruz, şu anda nakit durumumuz uygun değil" şeklinde bir talepte bulunduğunu belirten Nuhoğlu, savcının bu ifadenin doğru olup olmadığını sorması üzerine "Doğrudur" dedi. Nuhoğlu ayrıca sürecin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da doğruladı.