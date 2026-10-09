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Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:15 Son Güncelleme: 10.10.2026 16:07

180 milyarlık vurguna imza atmıştı! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Murat Gülibrahimoğlu hakkında iade talebi

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının firari isimlerinden, Ekrem İmamoğlu’nun para kasası Murat Gülibrahimoğlu'nun, Yunanistan’a iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 180 milyar liralık vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu’nun, özel jetle yurt dışına para taşıdığı da iddia edilmişti. İtirafçıların ifadelerinde Londra’ya para aktarıldığı ve CHP kurultayında rol aldığı öne sürülen Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda, Yunanistan’dan 40 gün süreyle geçici tutuklama ve iade talebinde bulunulması istendi.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
180 milyarlık vurguna imza atmıştı! Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Murat Gülibrahimoğlu hakkında iade talebi
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SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firariden biri olan, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da iltica başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR
Gülibrahimoğlu'nun iltica başvurusunda bulunmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak iade talebinde bulunulmasına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4'üncü maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.

180 MİLYAR LİRALIK VURGUNA İMZA ATMIŞTI
İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. İstanbul'daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği belirtilen Gülibrahimoğlu'nun, kaçak döküm faaliyetleri üzerinden büyük miktarda gelir elde ettiği ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kazanç sağladığı iddialara konu oldu.

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Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da ifadesinde, elde edilen paraların büyük bölümünün Londra'ya aktarıldığını ileri sürdü. Yıldız, yurt dışına çıkarılan paranın yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu duyduğunu da ifade etti.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca, Gülibrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu partileri verdiğini anlatmıştı.

ÖZEL JETLE YURT DIŞINA PARA TAŞIDIĞI İDDİASI
İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da ifadesinde Gülibrahimoğlu'nu, İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve yediemini olarak nitelendirdi. Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la da yurt dışına çıktığını anlattı.

Gülibrahimoğlu'na bu uçuşların nedenini sorduğunda kendisine özel jetle yurt dışına para götürüldüğünün söylendiğini ileri süren Yalçınkaya, uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu iddia etti. Yurt dışına götürüldüğünü öne sürdüğü paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edilen gelirler olduğunu düşündüğünü belirten Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun mart ayında özel jetiyle yurt dışına kaçtığını savundu.

CHP KURULTAYI İDDİASI
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği CHP kurultayında da etkin rol oynadığını öne sürdü. Soruşturma dosyasındaki bu iddialar ve Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasıyla birlikte, Türkiye'ye iade sürecinin nasıl ilerleyeceği ve firari ismin ifadesinin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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