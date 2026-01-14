SON DAKİKA… Rabia Karaca’dan Murat Gülibrahimoğlu itirafı: İBB’den kazandığı paraları kumarda harcadı...

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, tutuklandı. Karaca, ifadesinde telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını tek tek anlattı.
İBB'deki yolsuzluk vurgununda hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadıkları dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Rabia Karaca, Emel Müftüoğlu'da bu olaya şahit olduğunu vurguladı.
Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır. Telefonumda bulunan 48.526 fotoğraf incelendiğinde tüm bu yaşadığım beni kullandıkları hayat ne yazık ki ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
İfadesinde cep telefonundaki fotoğraflarla ilgili de bilgi veren ve detayları açıklayan Karaca, "2 numaralı fotoğraf Murat'ın doğum günü pastasıdır. 48 saat uyuşturucu ve eğlence partimizin devam ettiğinin bir diğer ispatıdır.
Murat esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi. 3 numaralı fotoğraf, Murat'ın uyuşturucu ve cinsellik temalı partisinin devamıdır" diyerek İmamoğlu'nun A Takımının dahil olduğu uyuşturucu ve fuhuş bataklığını açıkladı.
İMAMOĞLU'NUN JETİNDE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı jette düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş partilerini anlatan Rabia Karaca, şu ifadeleri kullandı: Jet içerisinde seks yapılan bir oda vardı.
Arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla bu uçakta geziyorduk. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı.