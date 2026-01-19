Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Sarı odada 300 bin dolar kaybetti! Rabia Karaca’nın ek ifadesine Sabah ulaştı

Son dakika haberi: İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. A takımının jetteki bu partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan ve Gülibrahimoğlu'yla o dönem sevgili olan fenomen Rabia Karaca'nın verdiği ek ifadeye SABAH ulaştı.

ATAKAN IRMAK
Son dakika haberi: Rabia Karaca'nın 19 Ocak'ta verdiği ek ifadeye SABAH ulaştı. Hafriyar vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu ile 1.5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını vurgulayan Karaca, "Kendisi ile bir çok seyahatlerimiz olmuştur. 30 Mayıs 2022 tarihli Almanya-Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz tatilimiz olmuştur. Telefonumdan çıkan fotoğraflarımın bir kısmı bunlarla ilgilidir" dedi.

KIZLARI MURAT AYARLAYIP EŞLEŞTİRİRDİ

Almanya'nın Münih kentindeki tatilde İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ve kız arakdaşının olduğunu dile getiren Karaca, Murat Gülibrahimoğlu, İmamoğlu'nun kasası iş adamı Hüseyin Köksal'ın kız arkadaşının da olduğunu söyledi. Kızları, Murat Gülibrahimoğlu'nun ayarlayıp arkadaşları ile eşleştirdiğini de sözlerine ekledi.

HEDİYELERİM VALİZE SIĞMADI

Karaca, ifadesinin devamında "Ben ise sadece Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteydim. Murat, bu atilimizde beni, eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurdu. Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı.

Diğer iş adamları da yanındaki sevgililerine hediyeler aldı. Dönerken bu seyahatimizde uçakta Murat, dikkat çekmememiz için bizleri ekonomi tarafında oturttu. Kendisi ve arkadaşları Business Class'ta oturdu. Bu tatil dönüşü kadınlara parayı Murat Gülibrahimoğlu verdi. Ben kız arkadaşı olduğum için ödeme almadım. Telefonumdan çıkan Almanya-Münih fotoğrafları bunun ispatıdır" dedi.

SPONSOR MURAT'TI

Murat Gülibrahimoğlu'nun bu tatilde kendisinin alışveriş yapması için çok yüksek miktarda döviz para verdiğini de sözlerine ekleyen Karaca, "Yurt dışı tatillerimizde alışverişlerimizde tüm sponsor Murat Gülibrahimoğlu'ydu. Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal para harcamazdı" dedi.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca'dan ek ifade!

SARI ODADA KUMAR PARTİSİ

Kıbrıs tatilini de anlatan Karaca, Kıbrıs'a gittiklerinde otelde Emel Müftüoğlu, Fatih Keleş, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı iş adamı Hakan Karanis, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü ve İmamoğlu'nun kasası iş adamı Hüseyin Köksal'ı orada gördüğünü söyledi. Karaca, burada kendilerine özel olarak kumar oynamak için hazırlanmış sarı bir odadan bahsetti.

SARI ODADA 300 BİN DOLAR KAYBETTİ

Murat Gülibrahimoğlu'yla gittiğini anlatan Karaca, "Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı" dedi.

ÖZEL ODALI JETTE KİMLER VARDI

Kıbrıs'tan dönerken arka odası olan daha önce bahsettiği jet le döndüklerini ve bu uçakta Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş'in yanı sıra geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp serbest bırakılan Nilüfer Batur, Keleş'in sevgilisi tutuklu Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit, şarkıcı Selen Görgüzel'in olduğunu dile getirdi. Telefonundan çıkan fotoğrafların da bunun ispatı olduğunu sözlerine ekledi.

"EŞİNDEN KORKUYORDU"

27 Kasım 2022'deki Kapadokya tatilinde ise buraya Ankara üzerinden gittiklerini anlatan Karaca, "Murat'ın özel işi nedeniyle kendisi beni korumasına emanet edip ayrıldı. Gece tekrardan yanıma döndü. Telefonda çıkan otel ve yemek fotoğrafları buna aittir. Murat, eşinden korktuğu için yanımda telefon ile iletişime geçmezdi. Bu tatil dönüşümüzde Murat ile iki gün Beykoz'daki Günyüzü Konakları'nda kaldım" dedi.

