SON DAKİKA | Böcek ailesinin ölümünde 6 kişiye tutuklama talebi

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

6 şüpheli savcılık ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Şüpheliler arasında otel sahibi de bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.