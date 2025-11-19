Böcek ailesinin ölümünde şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı! “İlaçlama işlemine ilişkin sertifikam yoktur”

'SORUMLULUK İLAÇLAMA ŞİRKETİNE AİTTİR'

Otel işletmecisi Hakan O., 'Ben oteli yaklaşık 5-6 ay önce devir aldım. Ben şeker hastası olduğum için bacağımda rahatsızlık vardır. Bu nedenle yaklaşık 3 aydır otele gidemiyorum. Bu süreçte otelle ilgili bütün işlemleri otel müdürü Halil D. yapar. Halil 10 Kasım günü beni arayarak otelin 101 numaralı odasından böcek şikayeti geldiğini söyledi. Ben de kendisine ilaçlama firmasını çağırmasını söyledim. Halil, benden aldığı talimatla daha önceden de ilaçlama işlemi yaptırdığımız şirketin sahibi ile iletişime geçmiş. Bunun sonucunda 11 Kasım günü 101 numaralı odada ilaçlama işlemi yapılmıştır. İlaçlama şirketi işlerini bitirdikten sonra oda yaklaşık 2-3 gün boyunca kapalı kalır. Sonrasında temizleme işlemi yapılarak kullanıma açılır. Benim ve çalışanlarımın ilaçlama işlemi ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı firmaya ağustos ayında da ilaçlama yaptırmıştık. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Ben bu firmaya ilaçlama konusunda yetkili olup olmadıklarına dair herhangi bir sertifika sormadım. Olayda vefat edenler otelin 202 numaralı odasında konaklıyorlardı. Benim yaşanan olayda kusurum yoktur. Ölen şahısların ilaç zehirlenmesi sonucu öldüğüne kanaat getirilse bile sorumluluk bu ilaçlama işlemini yapan şirkete aittir' şeklinde konuştu.