Böcek ailesinin kaldığı odayı temizleyen personelin ifadesi ortaya çıktı: Kumu andıran beyaz bir madde vardı...
Giriş Tarihi: 19.11.2025 18:39
Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yiyecek ve içeceklerle ilgili bir rapor hazırlandı. Raporda, uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği aktarıldı. Otelde temizlik personeli olarak görev yapan çalışanın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...