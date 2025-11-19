Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Böcek ailesinin kaldığı odayı temizleyen personelin ifadesi ortaya çıktı: Kumu andıran beyaz bir madde vardı...

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yiyecek ve içeceklerle ilgili bir rapor hazırlandı. Raporda, uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği aktarıldı. Otelde temizlik personeli olarak görev yapan çalışanın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberleri: Türkiye'yi yasa boğan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yiyecek ve içeceklerle ilgili bir rapor hazırlandı. Raporda, uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği aktarıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü dün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

TEMİZLİK PERSONELİNİN İFADESİNE ULAŞILDI

Öte yandan otelde temizlik personeli olarak görev yapan çalışanın ifadesi ortaya çıktı.

Temizlik personelinin ifadesinde "101 numaralı odanın ilaçlanmış olduğunu anladım, odaya girmedim. Sonrasında 201 numaralı odaya gittim. En son Böcek ailesinin kaldığı 202 numaralı odaya girdim. Odada kusmuklar vardı. Kusmuk poşetlerini çöpe attım. Sonra odadan ayrıldım.

"KUMU ANDIRAN BİR MADDE VARDI"

2 gün sonra ilaçlanan 101 numaralı odaya girdim ve odanın kapısında bulunan bantları söktüm. Odanın ilaçlı olduğunu bildiğim için elime eldiven maske taktım. Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde kum gibi, kumu andıran beyaz plastik tabağın içerisine konulmuş bir madde vardı.

"HAVALANDIRMA MENFEZİ DE BANTLIYDI"

Oda içerisinde yatağın her iki köşesinde de yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde, cam kenarında toplamda 11-12 adet ölmüş böcek gördüm. Bu tabakları poşetin içerisine koydum ve ağzını bantlayarak attım öpe. Tuvalet bantlıydı, havalandırma menfezi de bantlıydı" dediği öğrenildi.

