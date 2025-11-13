SON DAKİKA: Fatih-Kumkapı’da komşu dehşeti! Darbedip ikinci kattan aşağı attılar! O anlar ortaya çıktı

Olay, dün gece geç saatlerde Fatih Kumkapı, Nişanca Mahallesi Molataşı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple komşular arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlendi ve fiziksel bir kavgaya dönüştü.
OLAYIN DETAYLARI: TARTIŞMA KAVGAYA, KAVGA DEHŞETE DÖNÜŞTÜ
Kavgaya karışan taraflardan biri, iddialara göre diğer kişiyi darbederek binanın ikinci katındaki pencereden dışarı attı. Yüksekten düşen talihsiz kişi, şans eseri binanın çatısına düşerek büyük bir faciadan kurtuldu. Pencereden atılan kişi, düştüğü çatıdan kendi imkanlarıyla ayağa kalkarak, çatıda bulunan başka bir kişiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video
BIÇAKLI DEHŞET SOKAKTA DEVAM ETTİ
Yaşanan korkunç olayın ardından kavga bina dışında da devam etti. Olay anında sokakta bulunan ve elinde bıçak olduğu görülen başka bir şüpheli ise binadan çıkan bir kişiyi uzun süre kovaladı. Sokak ortasındaki bu bıçaklı kovalamaca çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşattı.
Tüm bu dehşet anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin ikinci kattan aşağı atılması ve sonrasında elinde bıçakla sokakta birini kovalayan şüpheli açıkça görülüyor.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri soruşturma başlattı. Kavganın nedeni ve olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.