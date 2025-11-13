Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video
13.11.2025 | 10:24
İstanbul Fatih’te dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından çatıya attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
