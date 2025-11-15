SON DAKİKA: Fenomen Bahadır Ünlü’den çalışanına sopalı dehşet! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Korkunç olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saat 19.00 sıralarında Ünlü'nün işlettiği restoranda meydana geldi. İddialara göre, hesaplarda usulsüzlük yaptığını öne sürdüğü çalışanı İsmail N.'ye önce tekme ve yumruklarla saldıran Bahadır Ünlü, ardından çalışanı havaya kaldırıp yere çarptı.
KAN DONDURAN SALDIRI KAMERADA: DAKİKALARCA SÜRDÜ
Saldırının doruk noktası ise işletmede dekor olarak bulunan beyzbol sopasıyla İsmail N.'yi defalarca darbetmesi oldu. Dakikalarca süren şiddet eylemi, Ünlü'nün kendisi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araya girmeye çalışan diğer kişilerin de Ünlü tarafından itildiği ve şiddetin devam ettiği anlar yer alıyor.
İŞTE DAKİKALARCA SÜREN DEHŞET
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti!
"AİLEME KÜFREDİNCE..."
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahadır Ünlü'nün emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Ünlü, savunmasında şunları iddia etti: "İşletmemde 3-4 ay önce başlayan çalışanın farklı gün ve tarihlerde hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Şahsa nedenini sorduğumda reddederek üzerime yürüdü ve eşime ile çocuklarıma küfür etti.
Yaşanan arbedede ben de kendimi, işletmedeki dekor amaçlı bulunan beyzbol sopasıyla savunmak durumunda kaldım. Yaşananlardan pişmanım." Ünlü, ayrıca olayın ardından Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlenen restoranının mührünü kimin kırdığını bilmediğini ve çalışmaya devam ettiğini de belirtti.
BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ: RESTORAN MÜHÜRLENDİ
Sosyal medyadaki büyük tepkinin ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Restoran, yapılan incelemenin ardından mühürlendi.
AİLE İÇİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI!
Bahadır Ünlü'nün şiddet sicilinin sadece çalışanına yönelik olmadığı da kısa sürede ortaya çıktı. Fenomenin, bir sosyal medya canlı yayınında eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ile çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kamuoyuna yansıdı.