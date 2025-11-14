Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti!
14.11.2025 | 10:28
İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü (43) restoranında çalışan kişiyi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumuk atarak darp etti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan oyuncunun 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Restoran ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ünlü 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darp etmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:43
00:47
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 14.11.2025 | 09:59
02:18
03:45
İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 14.11.2025 | 08:38
00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
15:14
02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
03:28
00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
07:29
03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
03:41
00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44
00:37
02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
00:28
03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
04:06
00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07