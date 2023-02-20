Son dakika: Hatay ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarstını yaşanırken Hatay'ın Defne ilçesinde şiddetli bir sarsıntı yaşandı.

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DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,4

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 6,4 olarak ölçülürken derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

5,8'LİK BİR DEPREM DAHA!

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

HASARLI BİNALAR YIKILDI

Sartının ardından ilk depremlerde hasar alan binaların yıkıldığı, ortalığı toz dumanlarının kapladığı bildirildi.

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