Son Dakika: Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi! | Video

Son dakika haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.