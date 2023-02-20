İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

İçişlier Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Depremin ardından 42 ihbar geldiğini ve tüm ihbarlara gidildiği belirten Bakan Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.