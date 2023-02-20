Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe korkutan depremler! İşte deprem anı | Video

Son dakika deprem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.