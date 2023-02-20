Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar | Video

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalarda bulundu.