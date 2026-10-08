SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bina kendini taşıyamaz hale gelmiş!

YAPI OLDUĞU YERE OTURMUŞ!

1987 yılında yapılan yapının malzemelerinin zaman içerisinde yıpranmış olabileceğini belirten Karagöz şöyle devam etti: Bu binada 87 yılında yapılması nedeniyle zaman içerisinde kullanılan malzememin denetimsizliği 2 katın kaçak olması yani ilave yüklerin olması malzemenin yıpranmasına neden oluyor. 90 öncesi yapılan 25-30 yıllık her binanın çökeceği anlamına gelmiyor. Kontrollerin yapılması gerekiyor. Deprem yok sarsıntı yok bu bina nasıl çöküyor? Bina kendi yükünü taşıyamaz hale geliyor ve çöküyor.