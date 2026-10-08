SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Bina kendini taşıyamaz hale gelmiş!

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katında sabah saatlerinde büyük bir çökme yaşandı. Binanın üst katları çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken, enkazda kalanları kurtarmak için nefes kesen bir mücadele başladı. Enkazdaki 6 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken herkesin aklında "Bina neden çöktü?" sorusu vardı.
BİNA NEDEN ÇÖKTÜ? UZMANLAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Uzmanlar, sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayın nedenlerini A Haber ekranlarında yanıtladı. İnşaat Mühendisi Dr. İhsan Karagöz binanın çökmesindeki sebepleri açıkladı. Karagöz, binada tasarım hataları olduğunu belirterek "Bodrum katı da varsa 8 katlı bir bina düşünebiliriz. Zemin katı onun üzerinde de 6 kat var. Binada esasında düzensizlik var dikey yönlü. Zemin kat dükkan dediğimiz kısımların üzerinde 4 tarafta çıkmalar görüyoruz. Zemindeki ölçüler 12'ye 12 ise bu binanın taban ölçüleri, çıkmalar var.
Her kata 1'er metrekare eklense üst kata çıkıldığında 52 metrekare eklenmiş oluyor. Katlar arası düzensizlik yumuşak katın oluşmasına neden oluyor. Bu durum binanın çökmesine başlıca neden oluyor. Tasarımda hatalar var çıkmalar var. 6 kat daire kullanılırken giriş kat mağaza olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
YAPI OLDUĞU YERE OTURMUŞ!
1987 yılında yapılan yapının malzemelerinin zaman içerisinde yıpranmış olabileceğini belirten Karagöz şöyle devam etti: Bu binada 87 yılında yapılması nedeniyle zaman içerisinde kullanılan malzememin denetimsizliği 2 katın kaçak olması yani ilave yüklerin olması malzemenin yıpranmasına neden oluyor. 90 öncesi yapılan 25-30 yıllık her binanın çökeceği anlamına gelmiyor. Kontrollerin yapılması gerekiyor. Deprem yok sarsıntı yok bu bina nasıl çöküyor? Bina kendi yükünü taşıyamaz hale geliyor ve çöküyor.
Zemin katın çökmesiyle zeminin üzerindeki 2 kat, üstteki 4 katın basıncıyla birlikte taşıyıcı kolonlar patlayarak çökme oluyor. Yapı olduğu yere oturmuş. Bunun en büyük nedenlerinden biri de yapının kare şeklinde olması. Üçgen ya da düzensiz dikdörtgen şeklinde olsaydı binanın yan tarafa doğru yattığını görürdük. Kolonların kesildiği ya da ebatlarının değiştiği takdirde bu zayıflama sonucu olarak 7 katın yükünü taşıyamaz hale geliyor. İnsanlardaki diz çökmesi gibi yapının çöktüğünü görüyoruz.
KOROZYON ZEMİN KATA YAYILIRSA ALARM ZİLLERİ ÇALAR!
İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk ise şu bilgileri verdi:
Her 2 binadan 1'i 2000 yılı öncesi. Bunların bir ortak özelliği var yetersiz beton kalitesi, depremin göz önüne almamak, kaçak kat ve projesine uygun olmayan bina… Beton kalitesiz olunca donatıyı koruyamıyor ve korozyonlar başlıyor. Bu binada korozyonlar başlamış. Bina 39 yıldır taşıma kapasitesini bitirmiş. Eski binalarda özellikle bodrum katlarda korozyon başlıyor. Zemin kata yayılmaya başladığı an artık alarm zilleri çalıyor.