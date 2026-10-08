SON DAKİKA | Maltepe'de bina çöktü: İddiaların hedefindeki depo işletmecisi konuştu! 'Kolonlar kesildi mi?'

'KOLONLAR KESİLDİ Mİ?'

Kolonların kesildiğine dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, "Kolonların kesilmesi, içeride makinalar olması, ya da tadilat olmasıyla alakalı söylemler gerçeği yansıtmıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. İllaki hasar vardı binada ama kolonlarda bir şey yoktu, ben çökmesine şaşırdım. Burada imalathanemizde yok biz sadece kumaş satıyoruz, depo olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör