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Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:17 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:04

SON DAKİKA | Maltepe'de bina çöktü: İddiaların hedefindeki depo işletmecisi konuştu! 'Kolonlar kesildi mi?'

SON DAKİKA | İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda bulunan ekiplerin 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Apartmanın en alt katında bulunan tekstil atölyesi iddiaların hedefindeyken, depo işletmecisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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SON DAKİKA | Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

DEPO İŞLETMECİSİ KONUŞTU

Yaşanan feci olayın ardından apartmanın en katında bulunan tekstil atölyesi hakkında akıllarda soru işaretleri oluşmuştu. Depo işletmecisi Serkan Kaya A Haber'e açıklamalarda bulunarak, "2 senedir buradayım. Tadilat söylentisi dolaşıyor ama öyle bir şey yok. Dükkanda bile çok durmuyorduk, sürekli faaliyet halinde değildi." dedi.

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'KOLONLAR KESİLDİ Mİ?'

Kolonların kesildiğine dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, "Kolonların kesilmesi, içeride makinalar olması, ya da tadilat olmasıyla alakalı söylemler gerçeği yansıtmıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. İllaki hasar vardı binada ama kolonlarda bir şey yoktu, ben çökmesine şaşırdım. Burada imalathanemizde yok biz sadece kumaş satıyoruz, depo olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #MALTEPE

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SON DAKİKA | Maltepe'de bina çöktü: İddiaların hedefindeki depo işletmecisi konuştu! 'Kolonlar kesildi mi?'
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