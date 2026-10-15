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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:10 Son Güncelleme: 15.10.2026 12:22

SON DAKİKA… Mega El Nino İstanbul’u vurdu! Uzmanlar canlı yayında açıkladı: 3 aylık yağış bir günde düştü…

SON DAKİKA… Mega kent İstanbul, son 84 yılın en yoğun yağışını aldı… Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü dereler taştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı sel felaketinde metrekareye 272 kilo yağışın düştüğü açıklandı. Peki mega kent bir günde neden bu kadar yağış aldı? A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar, İstanbul’un Mega El Nino etkisi altına girdiğini açıkladı. “Ekim-Kasım-Aralık aylarında yağan yağmur bir günde yağdı” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

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SON DAKİKA… Mega El Nino İstanbul’u vurdu! Uzmanlar canlı yayında açıkladı: 3 aylık yağış bir günde düştü…
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SON DAKİKA… Son 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul, tarihin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı sağanak yağış dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Fırtınayla birlikte daha da şiddetlenen sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kabusu yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İstinat duvarları çöktü, Ağazağa'da araçlar sel sularına kapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'a dün 272 kilo yağış düştüğünü açıkladı. 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 3 kişinin de yaralandığı vurgulandı.

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UZMANLAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Peki İstanbul, dün neden böyle yoğun bir yağış aldı? Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar, afeti A Haber ekranlarında yorumladı. Mega El -Nino nedeniyle İstanbul'da bu yağışların görüldüğünü belirten Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi'ye kadar yağışların devam edeceği söylendi. 272 kilo yağış demek ekim kasım ve aralık aylarının toplam yağışından da fazla. 15 noktada heyelan olduğu biliniyor. Türkiye 2026 yılında rekor yağışları alacağını anlatmıştık. Ciddi bir sistem geliyor demiştik. Mega El- Nino şu anda içeri girdi. Bütün bu yağışların sebebi Mega El- Nino. Geçtiğimiz yıl mart ayından dünya meteoroloji örgütü uyardı.

El Nino Pasifik'in ısınması demek. Pasifik'in ısınması demek daha çok buharlaşma daha çok yağmur demek. 1 dereceyi geçerse sıcaklık Süper El-Nino, 2 dereceyi geçerse mega diyoruz. 2023'te yağışlar yüzde 12 gibi üzerine çıkmıştı. Buna süper diyorduk. Bu yaşadığımız ise Mega El-Nino…

Önümüzde kasım ve aralık var. Bu aylar çok daha yağışlı geçecek. Ortalamaların üzerinde yağacak diyebilirim.

#İSTANBUL #A HABER #MUSTAFA ÇİFTÇİ #TÜRKİYE #2023

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