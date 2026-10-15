SON DAKİKA… Mega El Nino İstanbul’u vurdu! Uzmanlar canlı yayında açıkladı: 3 aylık yağış bir günde düştü…

El Nino Pasifik'in ısınması demek. Pasifik'in ısınması demek daha çok buharlaşma daha çok yağmur demek. 1 dereceyi geçerse sıcaklık Süper El-Nino, 2 dereceyi geçerse mega diyoruz. 2023'te yağışlar yüzde 12 gibi üzerine çıkmıştı. Buna süper diyorduk. Bu yaşadığımız ise Mega El-Nino…