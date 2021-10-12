Tabutunu kadınlar omuzladı

İstanbul Avcılar
'da, otomobili alev aldıktan sonra kendisine ulaşılamayan ve çilingir yardımıyla girildiği evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Esra Yıldız
'ın (38) cenazesi, kadınların sessiz çığlıkları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Esra Yıldız ve eşi Nurettin Yıldız
'a ait olan otomobil alev alarak kullanılamaz hale gelmiş, yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Küle dönen aracın ardından Esra Yıldız ve Nurettin Yıldız'a ulaşmaya çalışan polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Esra Yıldız'ın boğazından kesilerek öldürülmüş bedenine ulaşmıştı. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Merkez Ulu Camisi
'ne taşındı. Tabutu cenaze namazının ardından kadınlar tarafından cenaze aracına kadar taşınan Yıldız, gözyaşları içinde Büyükçekmece Mezarlığı
'nda toprağa verildi. Öte yandan araçta bulunan kan izlerinin Esra Yıldız'a ait olmadığı belirlendi. Polis, Nurettin Yıldız'ın kaçtığı mı, yoksa kaçırıldığı mı yönündeki sorulara yanıt arıyor.