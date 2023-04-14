Tay Tüyü Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Tay Tüyü Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?

Günümüz teknolojisinin en büyük avantajlarından biri de tekstil alanının hızla zirveye taşınmasıdır. Artık daha güzel, modern ve kullanışlı ürünler ile yaşam alanları daha keyifli ve daha kullanışlı bir hal alıyor. Böylelikle mobilyalardan döşeme ürünlerine kadar her ürünün özellikleri ele alınarak kişilerin görsel zevkleri ve bir üründen bekledikleri tüm ihtiyaçlar kolay bir biçimde karşılanıyor. Evinizin birçok alanında kullanabileceğiniz bu ürünlerden biri de tay tüyü kumaşlardır. Doğal görünümü ve kadifemsi yapısı ile estetik ve konforlu bir izlenim veren tay tüyü kumaşının kullanımı da bir hayli kolaydır. Bu özellikleri ile satış rekorları kıran bu kumaşın tam olarak ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak konusudur. Peki, tay tüyü kumaşı nedir? Tay tüyü kumaşı özellikleri ve fiyatı nedir? İşte yanıtları…

TAY TÜYÜ KUMAŞ NEDİR?

Tay tüyü, püskürtme yöntemi ile tüylerin geliş ve gidiş noktalarının yatay ve dikey bir biçimde birleştirilmesi ile tay tüyü görünümün alması işlemidir. Ayrıca tay tüyü denmesinin bir diğer nedeni ise tayların kıl uzunluğuna çok benziyor olmasıdır. Bu benzerliklerinden dolayı adını tay tüyü olarak almıştır. Genellikle güneş ve gün ışında yanılsama yaratır ve renk değiştirir. Dokuma işlemi sık olduğundan temizlik konusunda işinizi kolaylaştırır ve leke tutmaz.

TAY TÜYÜ KUMAŞI NASILDIR?

Tay tüyü kumaşı özellikle çocuklu aileler için oldukça uygundur. Bu özel kumaş, süet ve kadifemsi dokusu ile dikkati çeker. Su geçirmez ve leke tutmazlar. Dokunulduğunda yumuşak yapısı ile rahatlık hissi verir. Özellikle tay tüyü kumaşlarla kaplanan koltuklar terletmez, kolay kolay yırtılmaz, sökülmez ve oldukça dayanıklıdırlar. Açık renkli olanlarını bile gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

TAY TÜYÜ KUMAŞI FİYATI NEDİR?

Dayanıklı bir ürün olan tay tüyü kanepe, berjer ve puflarda kullanıldığında oturma keyfinizi iki katına çıkarabilir. Fiyatını ele alacak olursak, 1. Sınıf kaliteli tay tüyü kumaşının metrekare fiyatı yaklaşık 30 TL civarındadır. Ancak bu ürünü online ortamlarda 2040 TL arasında bulabilir, bazı indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Leke tutmayan bu kumaş, bu özelliği sayesinde gelecek yıllarda bütçenizi korur.

TAY TÜYÜ KUMAŞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Döşemelik kumaş sektöründe adından çokça söz ettiren tay tüyü kumaşının özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tay tüyü yırtılma ve yıpranmalara karşı dayanıklıdır.

Kolay temizlenir ve leke tutmazlar.

Dokuma sıklığı nedeniyle kiri içine hapsetmez .

Koltuk kılıfları, yastık kılıfları makinede yıkanabilir, kuru temizleme gerekmez.

Uygun bir temizleyici ile silindiğinde kirden eser kalmaz.

Dokunuşu yumuşak ve kadifemsidir.

Terleme yapmaz.

Yaz ve kış aylarına uygundur.

Tüylü bir görünümü olmasına rağmen dökülme kesinlikle yapmaz

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