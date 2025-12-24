65 YAŞ AYLIĞI HESAPLAMA: Yeni asgari ücretle 2026 yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

2026 asgari ücretinin netleşmesiyle birlikte, yaşlılık maaşı ve engelli aylıklarında yaşanacak artışlar hak sahiplerinin gündemine oturdu. Yeni asgari ücret doğrultusunda sosyal destek ödemelerinin de güncellenmesi beklenirken, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı tutarları özellikle yakından takip ediliyor. Bu ödemeler, her yıl olduğu gibi memur maaşı katsayısına bağlı olarak yeniden hesaplanacak.Peki, 2026 yılında 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, zam oranları yüzde kaç seviyesinde gerçekleşecek? İşte, yeni asgari ücret sonrası merak edilen detaylar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıkladı.
TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamsının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşları zam oranları belli olacak. Açıklanacak zam oranları doğrultusunda 65 yaş aylığı ve engelli maaş zamları belli olacak. Bu bağlamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.
6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.
Bu gelişmenin ardından gözler yaşlılık maaşına çevrildi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yaşlılık maaşı, 5 aylık enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bu kapsamda aylığın 5.387 TL'den 6.297 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;
65 yaş aylığı
Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)
Evde bakım maaşı
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri
Kıdem Tazminatı Tavanı
Asgari ücrete bağlı olarak artış gösterecek ücretler ise şu şekilde olacak;
İşsizlik maaşı
Kısa çalışma ödeneği
Asgari ücret desteği
İşbaşı eğitim programı ödemeleri
Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri
Stajyer ve çırak ücretleri
Kıdem Tazminatı Tabanı