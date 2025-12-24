65 YAŞ AYLIĞI HESAPLAMA: Yeni asgari ücretle 2026 yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

2026 asgari ücretinin netleşmesiyle birlikte, yaşlılık maaşı ve engelli aylıklarında yaşanacak artışlar hak sahiplerinin gündemine oturdu. Yeni asgari ücret doğrultusunda sosyal destek ödemelerinin de güncellenmesi beklenirken, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı tutarları özellikle yakından takip ediliyor. Bu ödemeler, her yıl olduğu gibi memur maaşı katsayısına bağlı olarak yeniden hesaplanacak.Peki, 2026 yılında 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, zam oranları yüzde kaç seviyesinde gerçekleşecek? İşte, yeni asgari ücret sonrası merak edilen detaylar…