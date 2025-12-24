Haberler Yaşam Haberleri 65 YAŞ AYLIĞI HESAPLAMA: Yeni asgari ücretle 2026 yaşlılık maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:53

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı netleşti. Yapılan %27’lik artışın ardından, sosyal destek ödemeleri ve çeşitli kalemlerdeki artışlar da gündeme geldi. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik ödeneği, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, rapor paraları ile GSS primleri merak konusu oldu.Peki, 2025’te 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne kadar olacak, bu ödemelere yüzde kaç zam yansıyacak?

2026 asgari ücretinin netleşmesiyle birlikte, yaşlılık maaşı ve engelli aylıklarında yaşanacak artışlar hak sahiplerinin gündemine oturdu. Yeni asgari ücret doğrultusunda sosyal destek ödemelerinin de güncellenmesi beklenirken, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı tutarları özellikle yakından takip ediliyor. Bu ödemeler, her yıl olduğu gibi memur maaşı katsayısına bağlı olarak yeniden hesaplanacak.Peki, 2026 yılında 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, zam oranları yüzde kaç seviyesinde gerçekleşecek? İşte, yeni asgari ücret sonrası merak edilen detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıkladı.

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamsının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşları zam oranları belli olacak. Açıklanacak zam oranları doğrultusunda 65 yaş aylığı ve engelli maaş zamları belli olacak. Bu bağlamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

2026 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu gelişmenin ardından gözler yaşlılık maaşına çevrildi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yaşlılık maaşı, 5 aylık enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bu kapsamda aylığın 5.387 TL'den 6.297 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI ARTAN ÖDEME VE DESTEKLER

Asgari ücrete bağlı olarak artış gösterecek ücretler ise şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

