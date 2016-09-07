Boydak Holding'e bağlı 41 şirket satılacak

Fethullahçı Terör Örgütü'yle mücadele kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname kapsamında el konulan ilk şirket Boydak Holding oldu. Kararname şirketlere kayyum atanması yerine el konulan şirketlerin doğrudan TMSF'ye devredilip satılmasına olanak sağlıyor.

TMSF'YE DEVREDİLDİ

7.5 milyar liralık cirosu olan Boydak Grubu, en büyük 500 sanayi şirketinin 7'sini de bünyesinde barındırıyor. FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle holdinge el konuldu, grup bünyesindeki 41 şirketin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçmiş oldu.

Grubun kamuoyunda en bilinen şirketleri İstikbal, Mondi ve Bellona yurtiçi ve dışında 2 bin 500 bayiyle çalışıyordu.

BOYDAK HOLDİNG TMSF’YE DEVREDİLDİ

İLK DEVREDİLEN HOLDİNG

Boydak Holding'e 18 Ağustos'ta 5 kişilik kayyum atandı. Ancak son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kayyum uygulaması kaldırıldı ve bu kapsamda fona devredilen ilk şirket de Boydak Holding oldu.

FETÖ'CÜ BOYDAK'A KAYYUM ATANDI

BUNDAN SONRA NE OLACAK?



TMSF ilk etapta şirketlerin mali yapısını inceleyecek. Kurtarılamayacak durumdaki şirketler hızla tasfiye edilecek. Bu şirketlerden Fethullahçı terör örgütüne para aktarımından sorumlu olanlar tespit edilecek. Eğer şirketler satılabilir durumdaysa satış süreci başlatılacak.

EN KISA SÜREDE SATILACAK



Hangi şirketin hangi yöntemle satılacağı her birinin özel durumuna bağlı olacak. TMSF şirketleri uzun süre elinde tutmadan mümkün olan en kısa sürede satacak.

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