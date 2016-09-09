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Bylock TÜBİTAK’ta yazılmış

  • ANKARA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016
Bylock TÜBİTAK’ta yazılmış
Bylock TÜBİTAK’ta yazılmış

, Sanayi ve Bakanı Özlü, FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock adlı programını yine TÜBİTAK’a sızmış FETÖ’cülerin yazdığını söyledi

, Sanayi ve Bakanı Faruk Özlü, FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock adlı programının Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu'na (TÜBİTAK) sızmış FETÖ'cüler tarafından yazılmış olabileceğini söyledi. AA Editör Masası'nın konuğu olan Özlü, 2011'de yapılan bilim olimpiyatlarındaki 92 madalyanın 73'ünün de FETÖ bağlantılı liselerdeki öğrencilere verildiğini belirtti. Özlü'nün konuşmasından satır başları şöyle:

BYLOCK'TA 215 BİN KİŞİ VAR:
Kamuoyunda bilinen meşhur 'ByLock' olayı var. Kriptolu bir yazılım, onun bile bizim işten çıkardığımız eski TÜBİTAK çalışanları, yani FETÖ yapılanmasına mensup kişiler tarafından geliştirilmiş olacağı yönünde kuvvetli tespitlerimiz var. Yaklaşık 215 bin kişinin haberleştiği bir ağ ve kriptolu bir yazılım bu. Bu yazılımı TÜBİTAK'ta çalışan malum yapıya mensup kişilerin geliştirdiği yönünde bulgular var.

326 PERSONEL ÇIKARILDI:
Bakanlığa bağlı kurumlarda ilk aşamada 326 personelin işine son verdik. Bunlardan 167'si TÜBİTAK'taydı. İkinci aşamada da 201 kişinin işine son verildi. Bu da bize bağlı Patent Enstitüsü, KOSGEB'den. Bu iki kurumun personel sayısı daha az. Bizim TÜBİTAK bünyesindeki tespit, teşhis ve emin bir şekilde malum yapı ile ilgisi olabilecek olan kişileri belirleme işlemi devam ediyor. Burada 5 kategoride değerlendirdik. İlk 4 ve 5 kategori olanları tamamen çıkardık. İlk 3 kategoriye giren, delilleri tam olarak tespit edemediklerimiz hâlâ var. Şu anda o kişiler üzerinde çalışıyoruz.

BURSLARA GÖZ DİKMİŞLER:
TÜBİTAK burslarında ciddi bir çalışma yaptık, malum yapıyla ilgili, ilişkili olan kişilerin tespiti noktasında. TÜBİTAK burslarda birtakım kesintiler olmuştur. Bunları tekrar değerlendirip inceledik. Bugün itibarıyla bursların tekrar açılması söz konusudur. Bursları kesilenlere müjdeli bir haber vermek isteriz.

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