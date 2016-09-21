Cep telefonuna 6 markete 4 taksit

İç talebi canlandırmak için bireysel kredi ile kartta sınırlar gevşetiliyor. Cep telefonuna taksit yasağı bitecek, kartta 9 ay sınırı kalkacak, market alışverişine 3-4 taksit imkânı gelecek, tüketici kredilerinde de vade 48 aya yükselecek

Hükümet iç piyasayı canlandırıp yerli üretimi teşvik etmek amacıyla, bireysel kredi ile kredi kartındaki sınırlamaları esnetmek için harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu'nun ardından kredi kartına taksit düzenlemesinin gelecek hafta yürürlüğe girebileceğini ve taslağın ilgili kuruluşlarda olduğunu belirterek, "Süreç tamamlandı. İnşallah önümüzdeki hafta bu karar Resmi Gazete'de yayımlanma aşamasına gelir" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler hem tüketici kredileri hem de kredi kartlarına yönelik çalışmaya çevrildi.



TAKSİT YASAĞI KALKIYOR

Çalışma ile talep patlaması yaratmayacak, lüks tüketimi teşvik etmeyecek şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısı artırılıyor. Mobilya ve beyaz eşyada da yerli üretime öncelik verilerek bu sektörlerdeki ürünlerde taksit sayısı artırılacak. Çalışma kapsamında cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı da kalkacak. Sektör temsilcileri cep telefonlarına 6 aya kadar taksit imkânı sunulmasını talep ediyor. Yeni düzenleme ile tüketici kredilerindeki 36 aylık sınırlamanın 48 aya çıkarılması bekleniyor. Market alışverişinde de taksit yasağı kalkıyor. Market alışverişlerinde 3 ya da 4 taksit imkânı sunulması öngörülüyor. BDDK, iki yıl önce yapılan düzenleme ile kredi kartı ile yapılan harcamalarda genel taksit sayısını 9 ile sınırlarken, cep telefonu, gıda, akaryakıt ve restoran harcamalarında kredi kartı taksitleri yasaklanmıştı. 60 aya kadar olan tüketici kredilerinin vadesi de 36 ay ile sınırlandırılmıştı. Kredi kartında taksite getirilen sınırlama, taksitli kredi kartlarının tutarını bir yıl içinde 47 milyar liradan 34 milyara düşürmüştü. Yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor.



EVLENEN NEFES ALACAK

Elektrikli ve elektronik eşya, bilgisayar, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6, beyaz eşya ve mobilya satışında da 9 ay sınırı getirilmişti. Yeni düzenleme ile beyaz eşya ve elektronikte kredi kartına yapılan taksitlerin 36 aya çıkarılması planlanıyor. Böylece yeni evlenen çiftler de nefes alacak. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci de, daha önce yaptığı açıklamalarda mobilya, beyaz eşyada yerli üretim noktasında taksit sayısının artabileceğini söylemişti.