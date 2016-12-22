Avrupa da TL’ye geçiyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirketlerine TL cinsi kredilerle destek olma kararı aldı. EBRD Türkiye Direktörü Marquet, “Kur riskini elimine edeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası çağrısına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da (EBRD) kulak verdi. Türk şirketlerin döviz baskısından kurtulması için adım atan EBRD, finansal kaynak desteğini TL'ye çevirmek için harekete geçti. EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, "Türk şirketlerini TL cinsi kredilerle destekleyerek döviz riskini de elimine etmeyi planlıyoruz" dedi. Bu yıl dört projeyi TL ile finanse ettiklerini belirten Marquet, bunun 3'ünün bono birinin de Borsa İstanbul yatırımı olduğunu aktardı. TL cinsi finansal desteği ilk olarak YDA'nın haziran ayında gerçekleştirdiği tahvil ihracında sağladıklarını aktaran Marquet, "Şu anda TL ile destekleme sürecimiz sınırlı ancak bunu uzun vadede genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.