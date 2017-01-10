Dijital fabrikaya geçişin 5 formülü

KOBİ’lerin yeni yatırımlarında artık dijital ve robotik fabrikalar öne çıkıyor. Dönüşüm sürecine ayak uyduran firmaları küresel ligde önemli fırsatlar bekliyor

Dijital fabrikalar ekonominin yeni enstrümanı olarak KOBİ'lerin gündemine girdi. Teknoloji şirketlerinden Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, içinde bulunduğumuz dijital çağın tüm engelleri kaldırdığını belirterek, endüstri 4.0 çağını şirketlerin yeni yol haritasını SABAH'a anlattı. Kıvılcım, "KOBİ'ler şimdiden gerekli yatırımları hayata geçirmeli" diyor. İşte Kıvılcım'ın dijital ekonomiye geçişte KOBİ'lere sunduğu 5 altın formül...



ÜRETİM ALTYAPINIZI TEST EDİN

Dijitalleşme en yeni cihazları ya da teknolojileri almaktan ibaret değildir. Teknoloji katmanları yerine "iş çıktıları"na odaklanın. Maliyet tasarrufu sağlamak, yeni pazar fırsatları yaratmak ya da müşteri tatmini ve sadakatini artırmak için bütün bunlardan nasıl faydalanacağınızı düşünün. Müşterilerinizin ya da paydaşlarınızın deneyimlerini nasıl dönüştürmek isterdiniz? Onlar ürünlerinize nasıl ulaşmak ister? Ve sonra geriye doğru çalışıp teknolojinin bunu nasıl sağlayacağını tespit etmelisiniz.

DİJİTAL STRATEJİNİZ OLSUN

Bugün , şirketlerin dijital gündeminin belirlenmesi ve dönüşümü sağlayacak teknoloji ile ilgili kararların alınması üst düzey yöneticilere bağlı. Daha hızlı ve verimli hareket etmek için şirketler odaklarını değiştirmeli ve iş alanlarını mobil, bulut, sosyal, veri ve analiz gibi trendlerin etrafında inşa etmeli.



KÜLTÜRÜNÜZÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİN

Değişimin hızına ayak uydurmak isteyen şirketler, hız, inovasyon ve sonuç üretmeye odaklı bir kültürü teşvik etmeliler. Özellikle şirketlerdeki yeni nesil çalışanlardan genç ekipler oluşturularak onlardan iş modellerini ve süreçlerini teknoloji ile yeniden planlamaları için özgür bırakabilirsiniz.



KRİTİK SORULARA CEVAP VERİN

Bu yoldaki eksiklerinizi şu sorularla tamamlayın: Müşteri için sunduğum değeri artırmak için hangi yetkinliklere ihtiyacım var? Bu yetkinlikleri müşterilere sunduğum değeri büyütmek için hizmetlerime/ ürünlerime nasıl ekleyebilirim? Bugün bu yetkinliklere hangi dereceye kadar sahibim...



İŞ MODELİNİZ UZUN VADELİ OLMALI

Kullanıcılar cihazları ve nesneleri ya da birbirinden bağımsız ağları daha önce görülmemiş bir ölçekte birbirine bağlıyor. Üstelik bu bağlantıların kazanca dönüşmesi ancak gelişmiş veri analizinin uygulanması ile mümkün oluyor. Bu durumda bile çoğunlukla yeni iş modellerinin hayata geçmesini hızlandırmak ve üretkenliği artırmak için yeni bir akıllı uygulama sınıfı geliştirilmesi gerekiyor.