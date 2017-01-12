Doğan Holding’e FETÖ’ye kıyak suçlaması

Tutuklu avukat Hasan Günaydın, savcılıkta Doğan Holding’in Zaman gazetesine Hadımköy’deki 68 dönümlük bir araziyi yarı fiyatına sattığını iddia etti. Satış işleminin Doğan’ın FETÖ avukatlarına vekalet vermesinden bir ay sonraya denk gelmesi dikkat çekti

Doğan Holding'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı üzerine yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan tutuklu avukat Hasan Günaydın ilginç bir iddia ortaya attı. Kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın avukatı Hasan Günaydın, Doğan Holding'in 2012'de FETÖ kontrolündeki Feza Gaztecilik'e yarı fiyatına matbaa arazisi sattığını belirtti.



68 DÖNÜM

Örgütün avukat yapılanması içinde olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Günaydın'ın savcılık ifadesine göre, Doğan Holding 2012 yılında Zaman gazetesine Hadımköy'deki bir matbaa arazisini gerçek değeri 100 milyon olmasına rağmen 50 milyona sattı. SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre, Hasan Günaydın'ın ifadesinde belirttiği satış 19 Ekim 2012'de gerçekleşti. Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık şirketi, Hadımköy'deki 68 dönümlük araziyi Feza Gazeteciliğe sattı. Resmi kayıtlara göre 50 milyon lira değerindeki satış ardından TEM'e komşu çok değerli arazi FETÖ kontrolüne geçti. 17/25 Aralık sonrası mal kaçırma telaşına düşen Feza Gazetecilik aynı araziyi Cihan Medya'ya kağıt üzerinde 31 Ocak 2015'te 72 milyona sattı. Arazi şu anda Hazine kontrolünde.



BİR GÖZALTI İKİ TUTUKLAMA

Bilindiği gibi Doğan Holding'in bazı davaları için FETÖ'cü avukatlarla irtibatını sağladığı iddia edilen ve kırmızı listedeki ByLock'çularla görüştüğü tespit edilen Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında ortaya yeni çıkan bilgi ve belgeler doğrultusunda Doğan Holding eski CEO'su Yahya Üzdiyen ve Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel gözaltına alınmıştı. Yücel'in holding merkezindeki odasında arama yapılmıştı. İki ismin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.



NEDEN YARI FİYATINA VERİLDİ?

Hasan Günaydın, ifadesinde, bu bilgiyi kendisine Zaman gazetesi eski genel müdür yardımcısı avukat Mehmet Tahsin'in verdiğini belirtti. Günaydın, savcılıkta bu arazinin Zaman gazetesine neden yarı fiyatına verildiğini bilmediğini, araştırılabileceğini söyledi. Günaydın, 2012'de Doğan Holding'in yöneticilerinin ofislerini ziyaret ettiğini ve İstanbul 7 ve 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları için vekalet verdiğini de belirtmişti.