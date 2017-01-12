Faiz ‘Truva Atı’ hedef istikrar

Hacimsiz işlemlerle doları yükseltenler, tıpkı 2014’te olduğu gibi şok faiz artırımı için avuçlarını ovuşturuyor. Türkiye’nin ‘yüksek faiz-yüksek kur’ sarmalına girmesi hedefleniyor

Mayıs 2013'te yüzde 4.6 ile tarihinin en düşük faizi, 93 bin borsa endeksi, yaklaşık 80 milyar dolarlık köprü, havalimanı ve nükleer santral ihaleleri, IMF'ye sıfırlanmış borç ile ekonomik olarak destan yaşayan Türkiye, Gezi Parkı ve 17-25 Aralık operasyonları ile durdurulmaya çalışılırken, aynı senaryo tekrar sahneye kondu. Merkez Bankası 28 Ocak 2014'te gece yarısı olağanüstü toplanıp faizi 5.5 puan yükseltmek zorunda kalırken, son dönemde dolar üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısı ile aynı amaç için dört bir koldan saldırı yapılıyor. FETÖ, PKK-DEAŞ'ın saldırıları ile diz çökertilemeyen Türkiye dolar operasyonu ile, "Yüksek kur, yüksek faiz" sarmalına sokulmak isteniyor. Özellikle yabancı kuruluşlar yüklü faiz artırımının yapılması gerektiği şeklindeki raporları pompalayarak 24 Ocak'taki Para Politikası Kurulu'nu baskı altına almaya çalışıyor.



BU OYUN TUTMAYACAK

Dolar dün yine hacimsiz işlemlerle 3.93 TL'yi geçerken, kurdaki hareketi, "ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumu" olarak değerlendiren Merkez Bankası'nın, kriz tetikçilerinin senaryosunu boşa çıkarması bekleniyor. Yatırıma, istihdama ve büyümeye odaklanan Türkiye'nin önünü kesmek için kullanılabilecek en etkili truva atlarından biri faiz. Faizlerin aşırı bir biçimde artırılması büyümeyi durdururken, daralmanın yaratacağı politik sonuçlarla siyasi istikarın da bozulması hedefleniyor.



AMAÇ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunları net şekilde gösterdiğini belirterek, "Türk Lirası'nın dolar karşısında bu denli değer kaybetmesinin arkasında spekülatif söylemlerin olduğu açıkça ortadadır" dedi. Karagöl, Türkiye'nin bölgesinde özellikle enerji sektöründe sağladığı gelişmenin önünü kesmek adına böyle bir girişimde bulunulduğunu ifade etti. Sermaye Piyasası Uzmanı Arif Ünver de, "Dünyada artık savaşlar teknoloji, finans ve terör marifetiyle yürütülüyor. Bu da bir sarmal yaratıyor" dedi.



AYNI KORO İŞ BAŞINDA

JP Morgan: Faiz 150-200 baz puan artırılmalı

Rabobank: 75 puan yetmez

Capital Economics: Şimdi olmazsa daha büyüğünü yapar

Nomura: 3.5-4 puan artırım şart



TANIDIK SENARYO

2 Mayıs 2013: Dolar 1.79 TL

Operasyon: Gezi, 17-25 Aralık

24 Ocak 2014: Dolar 2.3282 TL

28 Ocak 2014: 5.5 puanlık faiz artırımı