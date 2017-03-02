KOSGEB başvurularının yüzde 85’i kabul edildi!

Kredi faiz desteğinden yararlanmak için KOSGEB'e başvuru yapan 540 bin 999 işletmeden 460 bin 167’si bu haktan faydalanacak

YÜZDE 85'İ HAK KAZANDI

10-20 Şubat tarihleri arasında KOSGEB'e kredi faiz desteğinden yararlanmak için 540 bin 999 başvuru yapıldı. Başvuruda bulunan işletmelerden yüzde 85'i yani 460 bin 167'si kredi faiz desteğinden faydalanma hakkı kazandı.

KİME NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Net satış hasılatı verilerine göre, 1 TL ile 250 bin TL arasındaki işletmelere 20 bin TL, 250 bin ile 500 bin arasındaki işletmelere 25 bin TL, 500 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar olan işletmelere 30 bin TL, 750 binden bir milyona kadar olan işletmelere 40 bin TL, bir milyondan büyük işletmelere ise 50 bin TL olmak üzere ilk yıl ödemesiz, sonraki 24 ay geri ödemeli kredi faiz desteği sağlanacak.

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KOSGEB KREDİLERİ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Kredileri onaylanan esnaflar ise kredilerini ne zaman kullanacağını merak ediyor. Kosgeb'in henüz bu konuyla ilgili net bir açıklaması yok. Kredi almaya hak kazanan esnaflar gerekli işlemlerin ardından kısa bir süre sonra kredilerini kullanabilir.Yani süre olarak en geç 1 ay içinde krediler kullanılabilecek.

12 AY BOYUNCA GERİ ÖDEMESİ OLMAYACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, "İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ'lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız" ifadelerini kullandı.

KOSGEB BAŞVURULARDA EN FAZLA 3 HAK

Uygulamalar hakkında daha detaylı bilgi veren Biçer, oluşturulan kurullarla beraber işletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına yansıtılacağı belirtildi.