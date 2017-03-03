Başbakan’dan 4C’lilere müjde

Başbakan Binali Yıldırım, geçici orman işçileri ile 4C’lilerin kadro çözümü için çalışmanın başladığını söyledi. Orman işçileri ise 16 Nisan’daki referandumda ‘evet’ mesajı verdi

16 Nisan'daki referandumda "evet" diyeceklerini açıklayan orman işçileri, Başbakan Binali Yıldırım'dan kadro müjdesi istedi. Hiçbir zaman popülizm yapmadıklarını belirten Yıldırım da, "Herkesi mutlu edecek çözümü üretme konusunda, arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim" dedi. Öz Orman İş Sendikası'nın düzenlediği "15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç" adlı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, demokrasiyi koruma ve geliştirme konusunda sivil toplum örgütlerinin, sendikaların rolünün büyük olduğuna işaret etti. Bir ülkenin demokrasi kalitesinin, sivil toplum kuruluşlarının gelişmişliği ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Yıldırım, sendikaların bu noktada öneminin büyük olduğunu söyledi.

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TALİMAT VERİLDİ

Geçici orman işçilerinin sorunlarını çözeceklerini belirten Yıldırım, "Türkiye'de mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda, gerek taşeron işçilerimiz, gerek mevsimlik işçilerimiz, gerek 4/C'liler için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız" dedi. Merkezde ve taşrada çalışan 44 bin orman işçisinin bulunduğunu anlatan Yıldırım, bu çalışanlar sayesinde orman varlığının geçen 15 yıl içerisinde bir buçuk milyon hektar arttığını belirtti. Başbakan, Türkiye'nin ağaç servetini 15 yılda yüzde 30 artırdıklarını, yaklaşık 4 milyar fidan diktiklerini söyledi.



"EVET" DİYECEĞİZ

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, referandumda "evet" oyu kullanacaklarını belirterek, "Taleplerimiz de olacak elbet" diyerek geçici işçilere kadro istedi. Bu sırada da görevliler tarafından güllerden oluşturulmuş büyük bir 'evet' yazısı kürsünün önüne yerleştirildi.

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MAMAK'TA YOLU KAPATTILAR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman işçilerinin 15 Temmuz'da büyük bir rol oynadığına dikkat çekerek "O gece bütün orman işçilerimize talimat verdim, ağır makinelerle hemen garnizonların önlerini kapattılar. Ben de 16 Temmuz'da 4'üncü Kolordu'ya giderken baktım bizim orman işçileri bütün yolları tutmuşlar. Bilhassa Mamak'ta yolları kapatan orman işçisi kardeşlerimize 'korkmuyor musunuz' diye sordum, 'hayır biz de korku yok, bu vatan için millet için ölmeye hazırız' dediler" diye konuştu.