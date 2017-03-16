400 bin kişiye iş yaratacak proje

Atatürk Barajı’nın suyu 221 kilometrelik kanal ile Mardin’e ulaştırılacak. Mardin-Ceylanpınar kanalı, 2 milyon dekar araziyi suya kavuşturup 400 bin kişiye iş yaratacak

Atatürk Baraj Gölü'ndeki su, adeta nehir büyüklüğünde inşa edilen 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Kanalı ile Mardin'e ulaştırılacak. Son aşamasına gelinen projenin hayata geçirilmesi ile 2 milyon dekarı aşkın arazi suya kavuşurken 400 bin kişiye istihdam sağlanacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle 221 kilometre uzunluğundaki Mardin- Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı tamamen hazır hale getirilirken, Mardin'in Derik ilçesinde yapımına başlanan depolama istasyonunun inşaatı ise devam ediyor.



İNŞAAT YERİNDE İNCELEME

Mardin'e 55 km uzaklıkta inşa edilen depolama istasyonunu ziyaret eden Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bölge halkı ve çiftçilerin 2 milyon 167 bin 930 dekar tarım arazisini su ile buluşturacak projenin hayata geçirilmesini dört gözle beklediğini söyledi. 400 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlayacak projenin bu yıl içinde tamamlanarak bereketli toprakların su ile buluşacağı müjdesini veren Çankırı, DSİ GAP Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Sulama Kanalından Sorumlu Şube Müdürü Halil Uslu ile görüştü. Mardin- Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı için çalışmaların 1997 yılında başladığını ve gelinen süreçte tamamlandığını hatırlatan Çankırı, hacimsel büyüklük olarak saniyede 200 metreküp su geleceğini de ifade ederek bunun Türkiye'deki ırmakların yıllık ortalama debisinden daha fazla olduğunu belirtti.



TERÖRÜ KÖKTEN KURUTACAK

Çankırı, 187 milyon 408 bin TL'ye mal olacak sulama deposu için bu yıl içerisinde Ambarlı köyünde 4 bin 350 dekar arazi kullanıldığını, toplam kamulaştırma bedelinin 242 milyon 536 bin TL olduğunu ve bugüne kadar 95 milyon lira ödeme yapıldığını anlattı. Çankırı, "Bölgeye tabiri caizse Türkiye'nin en büyük nehri getirilecek" dedi. DSİ GAP Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Atatürk Barajı'ndaki suyun Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere iki kanala ayrıldığını söyledi.



SEFERBERLİKLE İŞSİZLİK DÜŞECEK

ÖTE yandan TÜİK de işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta işsizlik yüzde 12.7 oldu. İşsiz sayısı 3.9 milyona oldu. Tarımdışı işsizlik oranı da aralıkta 2.2 puanlık artışla yüzde 14.9'a çıktı. Genç nüfusta işsizlik 4.8 puan artarak yüzde 24'e yükseldi. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde istihdam seferberliği ile rakamın tek haneli oranlara düşmesi bekleniyor.