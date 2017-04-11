7.2 milyon vatandaşa vergi affı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni bir vergi affı getireceklerini açıkladı. Son çıkarılan yeniden yapılandırma kanununun 2016 Haziran ayına kadar olan vergi ve prim borçlarını kapsadığını söyleyen Ağbal, "Yeni düzenlemeyle bu süreyi 2017 mart sonuna çekmek istiyoruz" dedi. Ağbal konuyla ilgili şunları söyledi: "Temmuzda alçak bir darbe girişimi yaşadık. Ekonomide bir miktar yavaşlama oldu. Bu nedenle yeniden yapılandırma süresini Haziran 2016'dan Mart 2017 sonuna çekmek istiyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımızı Başbakanımız Binali Yıldırım'a arz ettik. Kanun tasarısını arkadaşlarımız hafta sonu hazırladılar. İnşallah hızlı bir şekilde onu da Meclis'e göndereceğiz. Vergi gelirlerinde yaklaşık 7.2 milyon vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz."



47 MİLYAR YAPILANDIRILACAK

Ağbal, Temmuz 2016'dan sonra ilk defa vergi ve prim borcu olan vatandaşların da bu uygulamadan yararlanacağının altını çizerek, "Yaklaşık 47 milyar lira tutarında bir vergi alacağını da yeniden yapılandırma imkânına kavuşuyoruz" dedi. Ağbal, bir daha yeniden yapılandırma kanunları çıkarmaya ihtiyaç olmaksızın yapısal reform niteliğinde bir düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na sunduktan sonra bu düzenlemeyle beraber Meclis'e getirmek istediklerini kaydetti.