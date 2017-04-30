Terör destekçisi Wikipedia’ya yasak

Terörle mücadelede kararlı adımlar atan hükümet, sahada olduğu gibi internet ortamında da terör propagandası yapanlara geçit vermiyor. Uzun süredir Türkiye'yi çeşitli terör grupları ile aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlarla öne çıkan Wikipedia'ya erişim Başbakanlık'ın talimatıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) engellendi.



UYARILARI DİNLEMEDİ

BTK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ansiklopedik içeriklerle internetin önemli bilgi kaynağı Wikipedia ile uzun bir süredir Türkiye aleyhtarı ve terör propagandası içeren yazı ve görsellerin kaldırılması için yazışmalar sürdürülüyordu. İçeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle uyarılar yapıldığı halde Wikipedia'nın ilgili kurum BTK'ya cevap vermediği bilgisine ulaşıldı.



KALDIRMADI, KORUDU

Kendisi ile iletişim kanalları sürekli açık tutulan Wikipedia, bu girişimler sonucu, ısrarla bu tür içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadı, aksine koruma altına aldı. Teröre karşı işbirliği yapmak yerine Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline geldi.



TÜRKİYE'DEN DÖRT TALEP

Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye bu sosyal mecra alanı sahiplerinden Türkiye'de temsilcilik açmalarını, uluslararası hukuka uygun olarak hareket etmelerini, mahkeme kararlarını uygulamalarını ve Türkiye'ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamalarını talep ediyor.