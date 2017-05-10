Savunmada yerlilik oranı yüzde 60’ı aştı

Dünyadaki ilk beş savunma fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 13'üncü kez kapılarını açtı. 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 800 firmanın katıldığı fuarda en modern araç, malzeme ve sistemler sergileniyor. IDEF 2017'ye katılan Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadele vurgusu yaparak, "Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz. Herhangi bir tehdit ister içeriden, ister dışarıdan gelsin kimden nasıl geldiğine bakmaksızın gereğini yapıyoruz" dedi.Asya ile Avrupa arasında stratejik konumu ile bütün gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirten Yıldırım, "Adaletin ve merhametin azaldığı bir dünyada, hukukun, can ve mal güvenliğinin savunulması bütün zamanlardan daha önemli hale gelmiştir. Demokrasi için, barış için, huzur için, adalet için daha fazla yürekli insana, yürekli devlet adamlarına ve bilim adamlarına ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu. Savunma alanında Türkiye'nin gücüne güç kattığını da belirten Yıldırım, "15 yıl önce dışa bağımlılığımız yüzde 80'lerde iken bugün bu oran 40'ların altına düşmüştür. Milli katkı yüzde 60'ın üzerine çıktı. Bu yıl tam 460 adet proje üzerinde çalışıyoruz. Bunların bütçe değeri 123 milyar TL. Karada güvenlik güçlerimiz için Altay tankı, zırhlı araçlar, milli piyade tüfeği gibi savunma araçlarını başarıyla yaptık. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla gücümüze güç kattık. Şimdi milli uzay ajansının kurulması aşamasındayız" dedi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise "Savunma sanayii sektörümüzün yıllık cirosu geçen yıl itibarıyla 6 milyar dolara yaklaşmış, ihracatımız ise 1.7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefiyle yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ise konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda savunma ve güvenlikte, mevcut yeteneklerini daha geliştirerek ihtiyaçlarını büyük oranda milli ve yerli imkânlarla karşılayan ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."TAI özgün tasarımı olan genel maksat helikopteri T-625 ilk kez tanıtıldı. Helikopterin ismi Türkiye'ye atfen "T", maksimum 6 ton kalkış ağırlığı, 2 motor ve 5 paleye sahip olmasından geliyor.FNSS'nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma kapsamında geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT, testlere hazır prototipi ile ilk kez IDEF 2017'de görücüye çıktı. KAPLAN MT, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, geniş mühimmat seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasında güçlü bir oyuncu olarak yer almaya hazırlanıyor.Başbakan Binali Yıldırım, Baykar standına uğrayıp yerli üretim insansız hava araçlarını inceledi. Yıldırım, Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı.Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ürettikleri insansız hava araçlarına (İHA) beş ülkeden talep olduğunu belirterek, "İHA'ları ancak devlet kontrolünde ihraç edebiliyoruz. Mini insansız hava aracımız Bayraktar, Türkiye'nin ilk ihraç ettiği insansız hava aracı sistemi. İnşallah taktik boyutta olan büyük İHA'mızın da yakın zamanda ihracatı gerçekleşecek" dedi. Selçuk Bayraktar, Türk havacılık sektöründeki İHA'ların, sahip olduğu akıllı otonomi kabiliyetleri ve otomatik uçuş kontrol sistemleri ile dünyanın en gelişmiş ve modern İHA'ları olduğunu söyledi. Bayraktar, "2000'lerden itibaren millilik vurgusu ve konulan irade ile birlikte İHA'larda, tasarımda dışa bağımlılıktan kurtulduk. Alt sistemler bazında, çok detay bileşenler bazında yurt dışından bağımlı olduğumuz bazı komponentler, bileşenler var" diye konuştu. Türkiye'nin, savunmada birçok ürününü yapar hale geldiğini belirten Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede dünyada aktif olarak İHA'ları en çok kullanan ordulardan olduğunu belirtti.BMC'nin yeni nesil zırhlı aracı Amazon'a başarıyla entegre edilen milli mobil lazer savunma sistemi IDEF'te tanıtıldı. Kara platformunda testleri başarıyla geçen lazer sistemi, deniz ve hava platformlarında da denenecek.