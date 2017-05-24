Kapalı Ring sistemi İstanbul’da elektrik kesintilerine son verecek

İstanbul'daki elektrik kesintilerinin önüne geçmek için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından geliştirilen ve deneme aşaması başarıyla sonuçlanan 'Kapalı Ring' sistemi için pilot ilçe Gaziosmanpaşa seçildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçe genelinde yapılacak kentsel dönüşüm projeleri için hazırladığı master planla elektrik hatlarının modernizasyonu, arıza kaynaklı kesintinin önlenmesi ve Kapalı Ring sistemi için BEDAŞ ile işbirliği yaptı. Yapılan işbirliği sonucunda kentsel dönüşümün müsaade ettiği 2 farklı mahalledeki 11 trafo üzerine kurulacak olan sistem 2018 yılında devreye girecek. Gaziosmanpaşa'ya bu sistem ile farklı trafolardan beslenen ve o trafoların birbirine paralel bağlandığı şebeke sistemi kurulacak ve yaşanan kesintide diğer hat devreye girerek arızanın tamiri sırasında elektrik dağıtımına devam edecek. 2016 yılında deneme amaçlı kurulan Kapalı Ring sistemi ile Şahintepe'sinde elektrik dağıtımdan kaynaklı kesintilerinin önüne geçilerek, oluşan arızalar ise göz kırpma süresinde çözüldü.

"GAZİOSMANPAŞA'DAKİ 11 TRAFONUN KEŞİF BEDELİ 3.6 MİLYON CİVARINDA"

2016 yılında start alan Kapalı Ring projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "2016 yılının ocak ayında start alan bir proje, Yıldız Teknik Üniversitesi hocaları ve özel bir şirket partnerliğinde Başakşehir ilçesinin Şahintepe Bölgesinde 6 trafoyu kapsayan bir alanda denendi. Kasım 2016 yılından beridir bu projenin başarılı olup olmadığı test aşamasındaydı ve bütün testlerden olumlu sonuçlar alındı. Bu senede projenin yaygınlaştırılmasını hedefledik ve ikinci etapta bu yatırımı Gaziosmanpaşa ilçesine yapmayı planladık, Gaziosmanpaşa'da ki 11 trafonun keşif bedeli yaklaşık 3.6 milyon civarındadır. 2018 yılı içerisine kentsel dönüşümün müsaade ettiği alanlarda hem inşaat hem de teknik alt yapının oluşturulmasıyla birlikte start almış olacak" dedi.



"KAPALI RİNG SİSTEMİ İLE VATANDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİNİ GÖZ KIRPMA SEVİYESİNDE HİSSEDECEK"

Gaziosmanpaşa ilçesinde 2 mahallede Kapalı Ring sistemi kuracaklarını söyleyen Genel Müdür Yiğit, "2018 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa ilçesinde 11 trafoyu kaplayan 2 mahallede Kapalı Ring sistemi çalışmasını yapacağız. Artık orta gerilim seviyesinde ki elektrik kesintilerinden abonelerimiz etkilenmemiş olacaklar. 90 milisaniye içerisinde sistemin kendisini ayağa kaldırdığı ve vatandaşın sadece göz kırpma seviyesinde hissettiği, sanayicilerini üretim bantlarında herhangi bir şekilde hissetmedikleri ve üretim etkilenmediği bir sistemi kuruyoruz" diye konuştu.

"GAZİOSMANPAŞA'YI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEÇTİK"

Kapalı Ring sisteminin ikinci etabı için Gaziosmanpaşa'yı seçtiklerini belirten Yiğit, "Bu yıl yapılacak olan 365 milyonluk yatırımın içerisinde 25 milyonu Gaziosmanpaşa'ya tahsil ettik. Bunun içerisinde yer altına alma dönüşüm projeleri, eski tesislerin yenilenmesi gibi, kesintilerin en aza indirmesi ve kentin modern görünüme kazanması amaçlı çalışmalar var. Önümüzdeki sene özellikle Gaziosmanpaşa'yı seçmemizin nedeni kentsel dönüşüm projeleri kapsamında belediye ile ortak yürüyebileceğimiz en önemli alanlara sahip olmasıdır" şeklinde konuştu.

KAPALI RİNG SİSTEMİ NEDİR?

BEDAŞ bünyesinde devam eden Ar-Ge projeleri çerçevesinde 2016 yılında İstanbul Şahintepe'de başlatılan projedir. Kapalı devre sistemi ile trafolarda tek taraflı değil çift taraflı besleme yapılıyor. Bu ring sistemi ile elektrik kesintisi yaşanmıyor. BEDAŞ'a ait orta gerilim dağıtım sisteminde pilot uygulama olarak başlayan kapalı ring uygulaması, saha operasyonlarında mühendisler tarafından sistemin avantajları gözlendi ve başarılı sonuçlar alındı. Şu anda Şahintepe'de devreye giren pilot uygulama sayesinde bu bölgede yaşayan 3 bin kişi hiç elektrik kesintisi yaşamıyor. Kesinti sırasında göz kırpması kadar kısa bir sürede sistem devreye giriyor.

