Almanlara dur dedi

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Lüks otomobil pazarında Alman markalarına meydan okuyan İsveçli Volvo, özellikle SUV segmentinde Almanların hakimiyetini sarsıyor. Volvo XC60, 2016'da orta boy SUV segmentinin en çok satan modeli olurken, XC90 modeli ise ikinci sırada yer aldı. Sekiz yaşındaki XC60, 2016'da 762 adet satarken, Audi Q5 748 adet, BMW X3 741 adet satış gerçekleştirdi. Volvo XC90 ise 2016'da gerçekleştirdiği 612 adet ile BMW X5'in ardından en çok satılan ikinci SUV model oldu. Volvo yenilenen XC60 modeliyle segmentindeki iddiasını daha da büyüttü. Volvo Cars Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, yeni modelin de devreye girmesiyle birlikte toplam satışlarını 1000-1100 adetlere taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl 400 adetle ile sınırlı olan XC60'ın satışına haziranda başlayacaklarını söyleyen Sözen, teslimatların yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini kaydetti.Volvo'nun tarihi satış rekorunu 6 bin 939 adetle 2015'te kırdığını hatırlatan Sözen, 1.6 lt dizel motor üretiminin sona ermesinin ardından satışların 4 bin adede gerilediğine dikkat çekti. Sözen, 2018'den itibaren her yıl yüzde 15-20 büyüyerek 2020'de yeni satış rekorlarına imza atacaklarını ifade etti. Sözen, "Bu adetlere sadece küçük modellerimiz değil, XC60, XC90 ve S90 gibi üst segment modellerimiz de büyük oranda katkıda bulunacaklar" dedi. 2016'yı 4 bin 100 adetlik satışla kapattıklarını hatırlatan Sözen, bu yılki hedefin ise 3-5 büyüyerek 4 bin 200 adet olduğunu kaydetti.Volvo'nun 17 bayisi şubelerle birlikte Türkiye'de 27 noktada satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Bayi organizasyonuna son olarak Erzurum ve Trabzon eklendi. Bayilik için çok sayıda başvuru aldıklarını söyleyen Sözen, şu anda yeni bayilik vermeyi planlamadıklarını kaydetti.Türkiye'deki bayilerin yüzde 95'inin Volvo'nun yeni kimliğine uygun hale geldiğini söyleyen Sözen, dünyada bayi dönüşümünü en hızlı yapan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Bu oranın dünyada yüzde 20 olduğuna dikkat çeken Sözen, toplam 35 milyon TL yatırım yapıldığını ifade etti. Bayi dönüşümünün yerli malzemelerle yapılması konusunda İsveç merkezi ikna ettiklerini anlatan Sözen, telifli ürünler dışında birçok malzemenin Türkiye'de üretildiğini söyledi.Yeni XC60'ın gelişmiş güvenlik özellikleriyle Volvo Cars'ın 2020 vizyonuna yaklaştıklarını söyleyen Sözen, "XC60'a direksiyon destek ve yardım sistemlerini de ekleyerek çarpışmaları azaltmada ileriye doğru bir adım daha atıyoruz. Bu da bizi 2020'de yeni nesil bir Volvo otomobilde hiçbir ciddi yaralanmanın olmaması ve hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi yönündeki vizyonumuza adım adım yaklaştırıyor" dedi.Volvo XC90'ın limited edition versiyonunun internet üzerinden satıldığını hatırlatan Volvo Car Turkey Pazarlama Müdürü Kubilay Polat, bu özel modeli iki Türk müşterinin satın aldığı bilgisini verdi. Volvo'nun sınırlı sayıdaki özel versiyonu satın alanlar için İsveç'in dünyaca ünlü kristal markası Orrefos'un ürettiği bir hediye hazırlattığını söyleyen Polat, "XC90'nın kristal vites kolunu da üreten Orrefos'un hazırladığı bu özel hatırayı Türk müşterilerimize elden teslim etmek istedik. Paketi açınca hediyenin üzerinde 'Made in Turkey' damgasını görünce şaşkınlığa uğradık. İsveç'te üretildiğini zannettiğimiz hediye Türk malıymış. Bunu müşterilerimizle de paylaştık" dedi.