Otelciler Booking.com'da çözüm bekliyor

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Booking.com üzerinden rezervasyon yaptıramamanın oteller açısından kayba neden olduğunu söyledi.

Ayık, bu durumdan hem büyük otellerin hem de küçük otellerin etkilendiğini aktararak, "Kıyı bölgelerinde tur operatörleriyle çalışan oteller belki bir nebze daha az etkilenmiş olabilir." diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 22 Haziran'da Booking.com yetkililerini kabul edeceğini ifade etmesine ilişkin Ayık, "Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve sektörün önünde sorun gibi tutmamak lazım. Oteller kısmını iyi irdelemek, yaşanan kayıplara daha iyi bakmak lazım. Burada seyahat acentalarının çok büyük kayıpları yok, esas kaybı yaşayan konaklama tarafıdır." dedi.

"TEDBİR KARARI KALDIRILMALI VE MAHKEME SONU BEKLENMELİ"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise dünyadaki ve sektördeki hızlı gelişmeler ve geleneksel satış kanallarının hızla yerini teknolojiye bıraktığı bugünlerde dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında yer alma hedefi olan Türkiye'nin küresel gelişmelerin karşısında olmak gibi bir uygulamaya geçeceğinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bayındır, söz konusu davanın hukuki süreci dikkate alınarak, tedbir kararının kaldırılması ve mahkeme sonucunun beklenmesinin birliğin ve sektörün beklentisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle Anadolu'da yer oteller, küçük oteller, pazar paylarının büyük bir kısmını Booking.com'dan sağlayan otellerin bir anda tüm kaynakları kesilmiştir. Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve Booking.com'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış ve haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com'un faaliyetinin durdurulması, Booking.com'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur."

BU DURUMDAN EN ÇOK ETKİLENEN KÜÇÜK OTELLER

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik de Booking.com'un, otelcilerin zaman zaman kızdığı, çok yüksek komisyon aldığı için söylendiği online satış kanalı olmakla birlikte aynı zamanda vazgeçilemez olduğunu belirterek, bu durumdan en çok etkilenenlerin küçük oteller bulunduğunu kaydetti.

Çelik, küçük otellerin, büyük oteller gibi tur operatörleri veya seyahat acentalarıyla çalışmadığını, daha çok Booking.com gibi online rezervasyon kanallarıyla satış yapabildiğini vurgulayarak, "Bu durumdan çok rahatsızız ve turizmimiz olumsuz etkilenmiştir. Birçok otelimiz sıkıntı içerisindedir. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bazı bölgelerimizde 2-3 ay turizm yapıp ailesini, çalışanlarını geçindiren onlarca otel ciddi bir kriz yaşamaktadır. Biz Booking.com'un bir an önce açılmasını arzu ediyoruz. Rezervasyonlarda yüzde 50-60 düşüş var. Küçük oteller için devletten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin 22 Haziran'da Booking.com yetkililerini kabul edeceğini ifade etmesine ilişkin Çelik, şunları söyledi.

"Bakan beyden beklentimiz şu; şüphesiz ülkemiz kanunlarına saygı duyuyoruz ama biz bu yaptırımlar nedeniyle çok mağdur olmuş durumdayız. Bir orta yol bulunmasını arzu ediyoruz. Booking.com dünya devi. Türkiye'deki payı yüzde 1-1,5. O bizden vazgeçebilir ama biz vazgeçemeyiz. Küçük oteller turizmin yeni yüzü ve sempatik tarafı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de küçük oteller bir trend haline geldi. Büyük otellerde ve her şey dahil sistemde kaybolan ruhu, duyguyu küçük otellerde yaşatıyoruz. Ülkemizin misafirperverliğini işletme sahibi olarak yapıyoruz. Böyle bir niş turizmi yoksaymamak lazım. Sayın Bakanımızdan bu konuda anlayışlı olmalarını istirham ediyoruz."

DAVANIN GEÇMİŞİ

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı Booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, Booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Davalı Booking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un 14 Haziran 2017'de gerçekleştirilen davada tanık olarak dinlenilmesi talebini reddeden İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB'a bağlı seyahat acentelerinin vergisel yükümlülüklerinin ne olduğuyla ilgili Maliye Bakanlığı, faaliyet koşullarıyla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılar yazılmasını kararlaştırmıştı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Bakanlıktaki imza töreninde Booking.com'un faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin soruya, "Booking.com'la arkadaşlarımız görüştüler. Kendilerinin bize bir ziyaret talepleri var. 22 Haziran'da kendilerini kabul edeceğiz. O zaman da bir görüşme imkanı olur." şeklinde cevap vermişti.