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İşte 'nün karargahı o

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 16:19 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 16:24
İşte FETÖ'nün karargahı o AVM

Bolu’da, / soruşturması kapsamında atanan TEM yolu üzerindeki dev alışveriş merkezi eski ’su Raşit Doğan E., tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında ifade verdi. Raşit Doğan E., 2014 yılına kadar alışveriş merkezindeki bir restoranın üst katında cemaat toplantıları yapıldığını, kendisinin ise bu toplantılara katılmadığını ileri sürdü

firarisi işadamları ve Ömer Baday, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan alışveriş merkezindeki yüzde 56'lık hisselerini, darbe girişiminden 1 ay önce işadamı Abdulkadir Şimşek'e satarak yurt dışına kaçtı. Darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/ soruşturması kapsamında alışveriş merkezine önce denetim u atandı, ardından satış işlemi iptal edilerek Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın da ortak olduğu alışveriş merkezi 'nin yönetimine devredildi.

TUTUKLANDI, SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Alışveriş merkezinin eski 'su Raşit Doğan E. de örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla tutuklandı, bir süre sonra da tahliye edildi.

Raşit Doğan E., aralarında firari sanıklar Adnan Daylan ve Ömer Baday'ın da bulunduğu 64'ü tutuklu, 55'i tutuksuz, 26'sı firari 145 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında hakim karşısına çıktı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedediyle Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmada, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası talep edilen Raşit Doğan E., savunmasını yaptı.

İDDİALARI REDDETTİ

Raşit Doğan E., 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce alışveriş merkezinde çalışan FETÖ ile ilişkili kişilerin işine son verilmesi için yönetim kuruluna teklif sunduğunu belirtti. Firari iş adamları Adnan Daylan ve Ömer Baday ile birlikte ABD'ye giderek örgüt lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği iddialarını da reddeden sanık, şöyle konuştu:

AVM'DE TOPLANTILAR YAPILIYORDU

"ABD'ye CEO olarak çalıştığım başka bir şirketteyken gittim. O dönem Daylan ve Baday'ı da tanımıyordum. Bu iddialar üzerine tutuklandım. 'Bylock' kullandığımı ilk kez savcılıkta öğrendim. 'de çalıştığımız dönemlerde anlaşmalı olduğumuz GSM şirketi yeni telefonlar armağan etti. Adnan Daylan bir süre kendi kullandığı telefonu bana verdi. Bu telefonu bir süre kullandım. Böyle bir yanlışlığa kurban gittim. Aralık ayında gerçek ortaya çıkınca serbest bırakıldım. Alışveriş merkezinde bir restoranın üst katında cemaat toplantıları yapılıyordu. 2014 yılına kadar bu toplantıların yapıldığını biliyorum. Ben bu toplantılara katılmadım"

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İşte FETÖ'nün karargahı o AVM
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