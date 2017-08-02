Sorun Alman hükümeti

ALMANYA HARİÇ 67 ÜLKE TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ DOĞRU ANLADI
Almanya
'nın Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) bağlantılı şirketlerin yurtdışı ilişkilerine yönelik araştırmasını kasıtlı olarak çarpıtmasının detayları ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı şirketlerin örgütlü kaçakçılık yaparak terörü finanse etmeleri gerekçesiyle 2016 yılında adlî bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi Başkanlığı, Türkiye'deki bu şirketlerin ticarî ilişki içerisinde bulunduğu 162 ülkedeki 7 bin 990 firma hakkında muadil kurumlardan bilgiler talep etti. 2 Mayıs 2017'de ilgili ülkelerin Interpol birimlerine bu bilgi talebi gönderildi. Türkiye'de bazı şirketlerin terörü finanse ettikleri ve bu firmaların yurtdışı bağlantılarının araştırıldığı ifade edildi.
Türkiye'de terörü finanse eden şirketlerle bağlantısı bulunan firmaların faaliyet alanları, ilgili ülkelerin suç kayıtlarında tanınıp tanınmadığı, adres ve yönetici bilgileri talep edildi.
67 ÜLKE BİLGİ PAYLAŞTI
İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Uruguay, Lüksemburg gibi 67 ülke mesaja cevap vererek ilgili bilgileri paylaştı. Almanya ise 11 Mayıs'ta Türkiye'ye gönderdiği cevap yazısında "Türkiye'deki hangi şirketlerin terörizmin finansmanına dahil olduğunu" sordu. Aradan 2.5 ay geçtikten sonra ise Alman yetkililer, Türkiye'nin Alman şirketleri hakkında terör suçlamasıyla soruşturma başlattığı şeklinde yalan bir iddia ortaya attı.
Diğer ülkeler istenen bilgileri anında yollarken, Almanya'nın Türkiye'den gelen mesajı 2.5 ay sonra çarpıtmasının altında siyasi nedenlerin olduğu, Almanya'da yaklaşan seçimlerden özellikle de Büyükada'da casusluk suçuyla tutuklanan Almanlar'dan kaynaklandığı tespit edildi.
AB'DEN ALMANYA'YA TOKAT GİBİ YA NIT
Türkiye'ye siyasi şantaj yapan daha sonra da ekonomik sab
otaj girişimine başlayan Almanya'ya Avrupa Komisyonu'ndan da tokat gibi yanıt geldi. Komisyon, AB Komisyonu, Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını isteyen Alman Hükümeti'ne karşı çıktı. AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey" dedi. Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise, AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi. Gordejuela, Türkiye ile işbirliğinin AB'nin çıkarlarına uygun olduğunu kaydetti.